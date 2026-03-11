Fernanda Redondo relata agresión de Rafa González, integrante de Los Recoditos; lo denunciará

Rafa González, vocalista de Los Recoditos, se encuentra en medio del ojo del huracán después de que su esposa, Fernanda Redondo, compartiera en redes sociales un video en el que se le veía con golpes tras una supuesta agresión por parte del famoso.

Tras lo ocurrido, ahora es Fernanda Redondo, quien en entrevista con Imagen Televisión compartió cómo fue que Rafa González la agredió, además de mencionar que buscará denunciar al cantante.

Fernanda Redondo cuenta cómo fue la agresión de Rafa González

En la plática, Fernanda Redondo comentó que mantuvo una relación con el cantante doce años, tiempo en el que vivió agresiones por parte del famoso.

“Nosotros llevamos doce años de relación. En esos doce años de relación ha habido maltratos físicos y psicológicos”.

La esposa del cantante compartió que el vocalista de Los Recoditos sufre de problemas de alcoholismo, por lo que cada que tomaba terminaba siendo agredida.

“El día lunes llegó de gira, las cosas estaban mal entre nosotros, ya había problemas por su alcoholismo, siempre que hay convivio terminamos mal, termino siendo agredida”.

En cuanto a la agresión de hace unos días, Fernanda Redondo señaló que ocurrió después de una reunión en donde el cantante tomó.

“Me somete, me pone el pie en el cuello, yo traté de defenderme. Cuando me vengo corriendo del cuarto, que logro escapar, me alcanza. Agarra un cuchillo, me lo entierra en la pierna y otro por el cuello que se ve muy leve, pero sí tengo la marca. Todo esto delante de mis hijos, viendo los tres”.

Además, compartió que su esposo le ha sido infiel con una conductora, aunque no reveló su identidad.

“Me han llegado mensajes de todo tipo, amenazas. La persona con la que me ha sido infiel también es figura pública y ella me mandó las capturas para que yo me diera cuenta. Ella es conductora”.

Fernanda Redondo demandará a Rafa González

En la entrevista, Fernanda Redondo señaló que la empresa que representa a Los Recoditos intentó callarla, pero no aceptó. Además, buscará demandar a su expareja.

“Tres personas de la empresa me decían que ellos me daban para comer como si yo me fuera a silenciar lo que pasó y que ha cambio de eso yo iba a recibir comida para mí, para mis hijos. Para mí fue una burla, se va a hacer la denuncia correspondiente”.

