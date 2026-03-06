¿Difamación? Rafael González, vocalista de 'Los Recoditos', responde a las acusaciones de violencia

La controversia estalló después de que Fernanda Redondo publicara un video en TikTok donde aseguró haber sido víctima de violencia por parte de su esposo, el cantante Rafael González. En el material, la mujer mostró heridas visibles y relató que, presuntamente, fueron ocasionadas durante un episodio de agresión ocurrido en su domicilio en Mazatlán, Sinaloa.

Según su testimonio, la relación de más de una década con el vocalista de Banda Los Recoditos habría estado marcada por episodios de violencia física y psicológica. La denunciante afirmó que durante los 12 años de relación vivió situaciones difíciles que nunca se atrevió a denunciar públicamente.

El incidente más reciente, relató Fernanda Redondo, ocurrió cuando el cantante habría reaccionado violentamente tras una discusión relacionada con la realización de una reunión en su casa. De acuerdo con su versión, el altercado terminó con golpes y una herida provocada con un cuchillo en la pierna, supuestamente frente a sus hijos.

La mujer aseguró que, tras el episodio, el intérprete abandonó el domicilio antes de que las autoridades llegaran al lugar.

La denuncia pública por parte de Fernanda Redondo

En su video, la esposa del cantante relató que intentó acudir a las autoridades tras el incidente, aunque enfrentó dificultades para presentar la denuncia formal esa misma noche.

Además, afirmó que durante años se sintió presionada para no denunciar, ya que supuestamente su pareja le habría asegurado que contaba con respaldo dentro de la industria musical y en su entorno cercano.

En el mismo mensaje, Fernanda Redondo responsabilizó públicamente al cantante y a su círculo cercano por cualquier situación que pudiera ocurrirle después de haber hecho públicas las acusaciones.

El video rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando una fuerte discusión entre seguidores del regional mexicano y provocando que el caso llegara a medios de comunicación.

Rafael González rompe el silencio

Ante la creciente polémica, el vocalista de Banda Los Recoditos decidió responder públicamente a través de su cuenta de Instagram.

En su mensaje, Rafael González negó las acusaciones y aseguró que las versiones difundidas sobre él no corresponden a la realidad.

El cantante afirmó que los últimos días han sido especialmente complicados debido a los señalamientos en su contra y aseguró que la situación se trata de un caso de difamación.

Asimismo, explicó que ya se encuentra trabajando con asesoría legal para esclarecer los hechos y que confía en que las autoridades correspondientes determinen la verdad.

El intérprete también señaló que, por recomendación de sus abogados, no puede ofrecer mayores detalles sobre el proceso en curso.

Pausa en su carrera mientras se aclara el caso

En su comunicado, el cantante informó que decidió poner en pausa sus actividades profesionales como vocalista de Banda Los Recoditos.

De acuerdo con sus palabras, la decisión fue tomada en conjunto con los directivos del grupo para evitar que el tema personal afecte las presentaciones y compromisos de la agrupación.

El artista explicó que la prioridad ahora es resolver el conflicto por la vía legal y demostrar su versión de los hechos.

Vocalista de Los Recoditos, Rafa González, enfrenta acusación por acuchillamiento Especial

También agradeció a sus seguidores por el respaldo recibido en redes sociales y expresó su confianza en que la situación se aclarará con el paso del tiempo.

La postura de Banda Los Recoditos

Horas antes de la declaración del cantante, Banda Los Recoditos publicó un comunicado oficial en el que confirmó la suspensión temporal del vocalista mientras se investigan los hechos.

En el mensaje, la agrupación reiteró su postura de cero tolerancia frente a cualquier forma de violencia y pidió respeto al debido proceso mientras las autoridades determinan lo ocurrido.

El grupo también solicitó comprensión al público y a los medios de comunicación, asegurando que seguirán atentos a las decisiones legales que se tomen en torno al caso.

¿Quién es Rafael González y cómo llegó a Los Recoditos?

Rafael González se integró a Banda Los Recoditos en enero de 2024, cuando fue presentado oficialmente como uno de los nuevos vocalistas de la agrupación. Su llegada ocurrió tras la salida de Luis Ángel Franco, conocido como “El Flaco”, quien decidió continuar su carrera como solista.

La banda, fundada en 1989 en Mazatlán, Sinaloa, es considerada uno de los proyectos más representativos del regional mexicano. A lo largo de su historia ha sido vinculada con Banda El Recodo, agrupación creada por Cruz Lizárraga y considerada pionera del género.

Con éxitos que han marcado distintas etapas de la música de banda, Los Recoditos han acumulado reconocimientos internacionales, incluyendo Latin Grammys y discos de platino.

AAAT*