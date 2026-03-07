Filtran VIDEO de la esposa de Rafa González García tras acusaciones de violencia

La controversia en torno al vocalista de Banda Los Recoditos, Rafa González, escaló nuevamente luego de que el programa De Primera Mano difundiera supuestos videos relacionados con su esposa, Fernanda Redondo.

De acuerdo con lo presentado en la emisión, las grabaciones habrían llegado a la redacción del programa durante la tarde del viernes. El material, según explicó el periodista Gustavo Adolfo Infante, mostraría a la mujer en un momento de crisis emocional.

Difunden videos que mostrarían a Fernanda Redondo autolesionándose

En una de las escenas que fueron descritas en el programa De Primera Mano, se observa presuntamente a Fernanda Redondo provocándose una lesión en una de sus piernas utilizando lo que parecería ser un cuchillo, mientras algunas personas que estarían dentro de la vivienda observan la situación.

Otro fragmento del material también mostraría a la mujer dentro de lo que aparenta ser su habitación, pateando un objeto en medio de un momento de angustia. Según la información presentada, el video habría sido grabado por su propio hijo, quien estaría presente durante el episodio mientras ella llora.

La difusión de estas imágenes ha generado un intenso debate en redes sociales, donde usuarios cuestionan tanto la veracidad del material como la exposición mediática de un conflicto familiar tan delicado.

La denuncia contra Rafa González que desató la polémica

La controversia comenzó días antes, el pasado 4 de marzo, cuando Fernanda Redondo publicó una serie de videos en TikTok en los que acusó directamente a Rafa González de presunta violencia.

En su testimonio, la mujer afirmó que el cantante la habría agredido durante una reunión familiar. Según su versión, el vocalista supuestamente la golpeó y también le habría provocado una herida en la pierna con un cuchillo.

En uno de los videos difundidos en redes sociales, Fernanda Redondo aparece dentro de un automóvil mostrando aparentes lesiones en su rostro. Mientras graba el video, el intérprete también aparece en el vehículo.

Amiga, guárdame este video, por favor. Mira cómo me tiene él, se escucha decir a la mujer en la grabación, que rápidamente se viralizó en plataformas digitales.

Rafa González se separa temporalmente de Los Recoditos

Mientras el escándalo continúa creciendo, Rafa González emitió un comunicado para pronunciarse sobre la situación.

El cantante anunció que decidió tomar distancia temporal de Banda Los Recoditos con el objetivo de atender sus asuntos personales y esclarecer lo ocurrido.

En su mensaje, el artista negó las acusaciones en su contra y aseguró que demostrará que los señalamientos son falsos.

Demostraré la falsedad de los hechos de los cuales se me está acusando, afirmó el vocalista, quien también aseguró que quienes lo conocen saben que sería incapaz de agredir a una mujer.

Asimismo, expresó confianza en que el caso se resolverá y que la verdad saldrá a la luz.

Un caso que sigue generando debate

La filtración de estos videos añade un nuevo elemento a una polémica que aún está lejos de resolverse. Mientras las redes sociales se dividen entre quienes apoyan a Fernanda Redondo y quienes respaldan a Rafa González, el conflicto también ha abierto conversaciones sobre violencia de pareja, exposición mediática y salud mental.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado públicamente avances en una investigación formal relacionada con las acusaciones.

Vocalista de Los Recoditos, Rafa González, enfrenta acusación por acuchillamiento Especial

Por lo pronto, el caso continúa evolucionando y mantiene la atención tanto de los seguidores de Banda Los Recoditos como del público en general, que sigue pendiente de nuevas revelaciones sobre esta mediática disputa.

