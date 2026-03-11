¡Vuelve el Studio Ghibli a México!  En esta fecha regresa "Kiki: Entregas a domicilio" a cines

El cine de animación japonés vuelve a conquistar las salas mexicanas con el reestreno de Kiki: Entregas a domicilio, una de las películas más emblemáticas del catálogo de Studio Ghibli. Considerada un clásico del anime, la cinta dirigida por Hayao Miyazaki regresará por tiempo limitado a las pantallas de cine en todo México, permitiendo a los espectadores revivir su historia con la calidad visual y sonora de las salas modernas.

Estrenada originalmente en 1989, la película narra la historia de Kiki, una joven bruja que, como parte de una antigua tradición, debe abandonar su hogar a los 13 años para vivir de manera independiente durante un año. Con la ayuda de su inseparable gato negro Jiji, la protagonista se muda a una ciudad costera donde decide iniciar un peculiar servicio de entregas volando en su escoba.

A lo largo del filme, Miyazaki mezcla aventura, humor y sensibilidad para retratar el crecimiento personal, la independencia y la importancia de encontrar el propio lugar en el mundo. Estos elementos han convertido a la película en una obra imprescindible dentro de la historia del anime.

¿Cuándo se reestrena "Kiki: Entregas a domicilio" en México?

De acuerdo con diversos complejos cinematográficos del país, el esperado reestreno de Kiki: Entregas a domicilio comenzará en México a partir del jueves 12 de marzo.

La cinta estará disponible tanto en salas tradicionales como en formato IMAX, lo que permitirá disfrutar de su colorida animación, paisajes europeos inspirados y su inolvidable banda sonora en una experiencia cinematográfica renovada.

La preventa de boletos comenzó desde la semana pasada, por lo que los fanáticos del anime, seguidores del cine de Hayao Miyazaki y amantes de las producciones de Studio Ghibli ya pueden asegurar sus entradas.

Aunque no se ha confirmado cuánto tiempo permanecerá en cartelera, se sabe que la película estará disponible del 12 al 18 de marzo, por lo que se recomienda revisar horarios y disponibilidad directamente en las sucursales de cada cadena de cine.

Una oportunidad para nuevas generaciones

El regreso de esta cinta también representa una oportunidad para que nuevas generaciones descubran en el cine una de las historias más entrañables del anime.

A diferencia de muchas producciones contemporáneas, las películas de Studio Ghibli se caracterizan por sus narrativas contemplativas, personajes profundamente humanos y mundos llenos de detalles.

En el caso de "Kiki", la trama aborda temas como la identidad, la creatividad y los desafíos de crecer, lo que ha permitido que su mensaje permanezca vigente durante décadas.

Además, su animación hecha a mano y la estética característica del estudio continúan siendo una referencia artística dentro de la industria cinematográfica.

Los clásicos imperdibles de Studio Ghibli

El reestreno de Kiki también revive el interés por otras obras icónicas del estudio japonés. Entre los títulos más celebrados de Studio Ghibli destacan:

Mi vecino Totoro (1988)

Mi vecino Totoro (1988) La princesa Mononoke (1997)

El viaje de Chihiro (2001)

El castillo ambulante (2004)

Ponyo (2008)

Especialmente "El viaje de Chihiro" marcó un antes y un después en la historia de la animación, al ganar el Premio de la Academia a Mejor Película Animada, consolidando la fama internacional de Hayao Miyazaki.

Un reencuentro con la nostalgia

El regreso de Kiki: Entregas a domicilio a los cines mexicanos no solo representa una función especial para fanáticos del anime, sino también un viaje nostálgico para quienes crecieron con las historias de Studio Ghibli.

Entre escobas voladoras, paisajes encantadores y una protagonista que aprende a confiar en sí misma, esta película sigue demostrando por qué, décadas después de su estreno, continúa siendo una de las joyas más queridas del cine animado mundial.

