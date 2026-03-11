¡Historia de Bon Jovi llega al cine!; preparan película sobre los inicios de la banda

Bon Jovi volverá a ser protagonista, pero esta vez en el cine. La historia de los inicios de una de las bandas más populares del rock será contada en una nueva película biográfica que ya se encuentra en desarrollo. El proyecto buscará mostrar cómo el grupo pasó de presentarse en pequeños escenarios de Nueva Jersey a convertirse en un fenómeno musical capaz de llenar estadios en todo el mundo.

Según informó Deadline, el proyecto será realizado por Universal Pictures, estudio que logró obtener los derechos después de competir con otras compañías interesadas en llevar esta historia a la pantalla grande. Además, la película contará con la participación directa del propio Jon Bon Jovi, lo que permitirá que la producción tenga acceso al amplio catálogo musical del grupo.

La película sobre los inicios de Bon Jovi ya está en desarrollo

Los primeros detalles sobre esta producción ya han comenzado a conocerse. El guión estará a cargo del escritor Cody Brotter, mientras que la producción estará en manos de Kevin J. Walsh y Gotham Chopra. Hasta el momento no se ha anunciado quién será el director ni tampoco se ha confirmado el elenco que interpretará a los integrantes de la banda.

La historia que contará la película estará centrada principalmente en los años formativos del grupo. La narrativa comenzará con la juventud de Jon Bongiovi en Nueva Jersey, etapa en la que comenzó a mostrar interés por la música y por el mundo del rock.

Durante su crecimiento, el futuro cantante estuvo rodeado de un ambiente familiar que ayudó a despertar su gusto por la música. Su madre era una gran admiradora de The Beatles, lo que influyó en el interés que desarrolló por ese género. Sin embargo, el proceso de aprendizaje no siempre fue sencillo.

Según la información publicada por Deadline, en sus primeros intentos por aprender a tocar guitarra, la frustración llegó a ser tan grande que el joven músico terminó lanzando el instrumento por las escaleras del sótano de su casa.

El momento que cambió su camino en la música

Con el paso del tiempo, su motivación cambió después de presenciar un concierto de otro reconocido artista originario de Nueva Jersey: Bruce Springsteen. Verlo tocar en vivo fue un momento clave para el joven Bongiovi, quien decidió entonces tomarse la música de manera más seria y comenzar a trabajar con mayor disciplina para construir una carrera.

Antes de alcanzar el éxito, el cantante también dio sus primeros pasos dentro de la industria musical desde otra posición. Consiguió trabajo como asistente en el estudio Power Station, ubicado en Manhattan y propiedad de su primo. En ese lugar realizaba tareas básicas mientras tenía la oportunidad de observar cómo trabajaban artistas consolidados.

Entre los músicos que grababan en ese estudio se encontraba la banda Aerosmith, lo que le permitió conocer de cerca cómo funcionaba la industria musical profesional.

Fue también en ese mismo estudio donde Jon Bongiovi grabó algunas de sus primeras canciones. Entre ellas se encontraba “Runaway”, tema que con el tiempo se convertiría en uno de los primeros éxitos de su carrera, aunque inicialmente fue rechazado por varias discográficas.

La formación de la banda y el inicio del éxito

La película también mostrará el momento en el que se formó la banda a principios de la década de 1980. Después de que “Runaway” comenzó a sonar en la radio, Jon Bon Jovi decidió reunir a varios músicos de la escena local de Nueva Jersey para crear el grupo que llevaría su nombre.

Entre los integrantes que se sumaron al proyecto estaban el tecladista David Bryan, el baterista Tico Torres, el bajista Alec John Such y el guitarrista Richie Sambora, quien con el tiempo se convertiría en uno de los principales socios creativos del cantante.

El camino al éxito no fue inmediato. En sus primeros años, la banda tuvo que recorrer diferentes ciudades de Estados Unidos ofreciendo conciertos mientras trataba de consolidar su lugar dentro de la industria musical.

Con el paso del tiempo, el grupo comenzó a ganar popularidad y finalmente alcanzó uno de sus momentos más importantes en 1986 con el lanzamiento del álbum Slippery When Wet.

Ese disco incluyó canciones que con el tiempo se convertirían en clásicos del rock, como "Livin’ on a Prayer" y "You Give Love a Bad Name". El álbum logró vender alrededor de 30 millones de copias en todo el mundo y consolidó a Bon Jovi como una banda capaz de llenar estadios y mantener una enorme base de seguidores.

El auge de las películas biográficas musicales

Este nuevo proyecto cinematográfico también forma parte de una tendencia que ha tomado fuerza en Hollywood en los últimos años: las películas biográficas centradas en figuras de la música.

Algunos actores incluso han ganado premios Oscar por interpretar a leyendas musicales, como Jamie Foxx por su papel en Ray, Reese Witherspoon por Walk the Line y Rami Malek por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody.

El interés por contar historias reales de músicos también se refleja en producciones recientes relacionadas con la propia banda. En abril de 2024 se estrenó la serie documental Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, compuesta por cuatro episodios.

La producción fue dirigida por Gotham Chopra y contó con la participación de integrantes actuales y pasados del grupo. En la serie se presentaron videos personales, material de archivo, grabaciones inéditas y fotografías nunca antes vistas que recorren cuatro décadas de historia de la banda.

