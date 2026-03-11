La oficina: hecha en el Olimpo

A unos días de estrenar La oficina, el director Gary Alazraki compartió con este medio que el actor británico Ricky Gervais, creador junto a Stephen Merchant de The Office —programa de comedia con tintes de falso documental que se ha adaptado en diferentes países—, le mandó un mensaje sencillo pero contundente que avalaba el trabajo que Alazraki y su equipo le imprimieron a la versión mexicana.

“Me mandó una línea muy breve felicitándome y pidiéndome que adapte After Life. No está en mi radar hacer eso, no por el momento, porque no quiero andar adaptando tantas cosas, pero para mí eso fue como Boss”, compartió en entrevista con Excélsior Gaz Alazraki, dando a entender con esto último que tuvo el apoyo del jefe original.

Gaz Alazraki, director de Club de Cuervos y de

Nosotros los Nobles, hizo mancuerna de nueva cuenta con el escritor Marcos Bucay para darle forma a los ocho capítulos que conforman la primera temporada de

La oficina, que se ambientará en la sucursal hidrocálida de la fábrica de jabones Olimpo.

A través de sus personajes, a quienes el público podrá conocer a partir del 13 de marzo, se vivirán una serie de situaciones hilarantes que van muy de la mano con Jerónimo Ponce, un junior incompetente y con prioridades excéntricas.

“Yo empecé trabajando en la fábrica de telas de mi papá a los 15 años y entonces conocí muy bien esta situación de trabajar en un negocio en donde yo era, de pronto, ‘el hijo del dueño’. Gaz también tenía un poco de esa experiencia, entonces no podemos decir que sufrimos las precariedades de ser un oficinista promedio, pero yo observaba a la gente que trabajaba ahí y veía cómo trataban a mi abuelo, a mi papá”, contó Marcos Bucay.

“Ahí me di cuenta de que ése era un terreno impresionante para la comedia; desde esas experiencias de vender telas en el Centro y todas esas vivencias de no ser dueño de tu tiempo o de tu destino, te llevan a decir: ‘¡Wow!, ¿cuáles son las inseguridades o posibles conflictos que pueden tener estas personas?’. A partir de ahí nos preguntamos cómo lo hacíamos súper verosímil y hecho para la gente mexicana”, detalló el también guionista de VGLY y Pequeña confusión.

A partir de experiencias propias y de mucha observación, el equipo de producción delineó una serie de personajes que, sin duda alguna, se volverán entrañables entre el público y que dejarán ver la mexicanidad en todo su esplendor.

“Se fueron agregando todos estos perfiles de personajes que le dieron el sabor que necesitábamos. Por ejemplo, hay un personaje que se llama El Buki, que lo van a ver y es un bodeguero. Yo conocía a alguien muy parecido a él de cuando trabajaba ahí, que me enseñó mis primeros calendarios de Gloria Trevi en la bodega. Entonces hay como un poquito de experiencias personales, pero es absorber el ambiente laboral”, ahondó Bucay.

El elenco de La oficina está comandado por Fernando Bonilla, quien es el encargado de darle vida al junior Jerónimo Ponce, personaje que en un inicio no quería hacer por el miedo que le daba que la versión mexicana de The Office fuera un fiasco, pero del que hoy se siente sumamente orgulloso.

“Aquí yo vi a todo mundo involucrado y tratando de jugar y remar en el mismo sentido. Eso es muy especial, no sucede en cualquier proyecto y éste lo tiene. Desde el entusiasmo de los guionistas, que estuvieron antes que yo, hasta los de marketing.

“Todo el mundo lo toma no como un proyecto más, sino como ese proyecto que es especial dentro de nuestra chamba y creo que ése es un plus”, compartió Fernando Bonilla.

Respecto a los personajes, Bonilla comentó que le gusta mucho el de Lucio, interpretado por Juan Carlos Medellín, así como el de Sofi, encarnado por Elena del Río, y Memo, interpretado por Fabrizio Santini, pues son las anclas del mundo real o, como él los define: “Nuestros cómplices como audiencia”.

Sobre su personaje Jerónimo Ponce, el actor no tuvo reparo en hablar de él.

“Jero me caería de la verga. Es un wey insoportable. Está construido un poco en negativo; siento que siempre mi intuición era: ¿qué es lo opuesto a lo que yo creo que debería de ser un jefe o un compañero?

“Y sí, hay muchos elementos que me podrían identificar con él porque tiene la sombra de su padre y la lucha por desmarcarse del legado familiar, pero Jero reacciona de la peor manera siempre”, apuntó el hijo del finado actor Héctor Bonilla.

Ante la pregunta de con qué personaje se siente más identificado o cuál es especial para él, Gaz Alazraki confesó:

“Con el que más me identifico es con Jero, porque es donde siento que está la fuente del conflicto; trato de proyectarle a Chava Iglesias (Club de Cuervos) y a Jero Ponce mis peores defectos, las cosas que más pena me pueden dar de mí, mis peores momentos”, compartió Alazraki.

La oficina cuenta dentro de su elenco con Fernando Bonilla, Edgar Villa, Alejandra Ley, Elena del Río, Guillermo Quintanilla, Alexa Zuart y Fabrizio Santini, por mencionar sólo a algunos; todos ellos realmente conquistan al público con el trabajo que le imprimieron a este proyecto que, sí o sí, hará reír.