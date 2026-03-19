Aguascalientes, lista para recibir a 8 millones de visitantes en la Feria de San Marcos

Los más de dos mil eventos y artistas mexicanos e internacionales son solo una parte de lo que nos ofrecerá la Feria Nacional de San Marcos 2025, evento a celebrarse del 18 de abril al 10 de mayo. Para esta ocasión se espera la llegada de 8 millones de visitantes, estimó la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, la gobernadora celebró los 198 años que cumple la Feria en esta edición, por lo que se vestirán de manteles largos con la presencia de personalidades como Emmanuel, Yuri, Mijares, además de otras figuras de talla internacional como a los Go go dolls, J Balvin, Andrea Bocelli, David Guetta, Empire of the Sun y Foreigner.

“Tenemos 93 hectáreas de Feria, con 8 millones de visitantes, una derrama económica de 10 mil millones de pesos en estas tres semanas. Es una feria familiar, tenemos el área de las niñas y los niños, el área de la exposición ganadera, el área donde están las tamboras, los restaurantes, el área de los antros, casino, palenque. O sea, tenemos, ahora sí, una feria”.

En esta edición, se tendrán como invitados especiales a Madrid, España, además del estado de Chihuahua. Al respecto, la mandataria apuntó que se compartirá con todos los asistentes parte del atractivo turístico de la entidad mexicana, como es el queso chihuahua, la carne seca y parte de su industria.

“Hay también artistas de Chihuahua que van a estar allá, en Aguascalientes, y que para nosotros es un orgullo también. Tanto Aguascalientes como Chihuahua tienen crecimiento económico, exportaciones, inversión que, a pesar de lo que sucede a nivel internacional, son dos estados que realmente van en progreso”.

Y es que una de las oportunidades que brinda la Feria Nacional de San Marcos es compartir el crecimiento y bondades que ofrece Aguascalientes.

“Aguascalientes es vinícola, tenemos 25 vinícolas con 200 nombres de vinos. Muchos de ellos son premiados a nivel internacional. Es el segundo productor de automóviles en todo el país y siguen llegando inversiones importantes. Tenemos crecimiento económico, hemos crecido al 6 por ciento; el año pasado, el campo creció al 13 por ciento, somos los segundos productores de guayaba, los segundos productores de carne de pollo, también cuartos productores de uva de mesa. Entonces, Aguascalientes, realmente, es productivo”.

El estado no se detiene ahí, ya que para junio y septiembre esperan dos competiciones de la Nascar México Series, “se viven muchas cosas muy bonitas en Aguascalientes”. Asimismo, Teresa Jiménez abrió las puertas del estado a los turistas todo el año para que visiten sus principales atracciones como, por ejemplo, el centro de locomotoras, el cual fue convertido en un centro de convenciones.

“Es el taller de locomotoras más grande de Latinoamérica, y todo se convierte en un lugar donde pueden hacer sus convenciones en un lugar donde hay paz, tranquilidad. Somos el primer lugar en policía cibernética, el segundo lugar de la policía mejor evaluada de todo el país. Tenemos calidad educativa, somos tricampeones en matemáticas en preparatoria, le hemos ganado a todo el mundo. Somos campeones, del año pasado, en secundarias”.

“Que prevalezca la representación de todos los partidos políticos”, sobre Plan B

Sobre el llamado Plan B de la reforma electoral, la gobernadora panista sostuvo que aún desconoce las modificaciones constitucionales que impliquen las reformas, por lo que esperará a revisar la propuesta.