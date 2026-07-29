¿Se las quitará por completo? Actriz Gala Montes hace revelación sobre sus cejas

La actriz y cantante Gala Montes sorprendió con un cambio de imagen, cuyo detalle que más llamó la atención fue en sus cejas, algo que no pasó desapercibido para nadie y que, por supuesto, ha dado mucho de qué hablar.

Gala Montes últimamente está en el centro de la conversación por una serie de polémicas que acaparan la atención de sus seguidores y, de los que no son sus fanáticos, también.

Uno de los temas más comentados es su ruptura de amistad con Briggitte Bozzo, con quien era muy cercana por su participación en La Casa de los Famosos. Además, Montes recibió fuertes críticas después de aparecer en un video junto al actor Eleazar Gómez, por su historial de violencia familiar.

Paralelamente, está el distanciamiento de Gala con su hermana Beba Montes, que volvió a salir a la luz tras algunos comentarios públicos sobre su relación.

Y ahora, algo que está acaparando la atención, es su drástico cambio en el rostro, principalmente, por cómo se ven sus cejas.

¿Qué le pasó en las cejas a Gala Montes?

Gala Montes hace revelación sobre sus cejas. Especial

Desde finales de junio, ya se empezó a ver un cambio en las cejas de Gala Montes, pasando de ser pobladas a muy escasas. Sin embargo, la mayor transformación la dejó de ver previo a su asistencia a la fiesta por el inicio del reality de La Casa de los Famosos México 2026.

Una foto publicada en su cuenta de Instagram el pasado 25 de julio, en donde muestra claramente su rostro, fue la que causó mayor polémica.

En la imagen se ve a Gala Montes, con muy poco maquillaje, llevando un vestido rosa de lunares. En el texto, invitaba a sus seguidores a ir a un ‘strip club’ lo antes posible.

Normalicen ir a un strip club ASAP plis. Puro spearmint”, escribió en su publicación.

Tras ello, la actriz acudió a la fiesta de los famosos, dejando ver el mismo cambio en sus cejas. Además de ello, llamó la atención por su atuendo: un vestido transparente con aplicaciones brillantes.

Hasta ahí, nada había dicho sobre ese radical cambio que hizo, ni por los comentarios que sus seguidores le hicieron al respecto, como:

¿Por qué se desgració la ceja?

Anda en su época de Britney Spears.

De mal en peor.

¿Qué te hiciste en las cejas? No están mal, pero me sorprendió.

Qué rebelde eres bebé, igual a Mon Laferte, entre más criticaban su ceja, más la dejaba delgada.

Gala se quitará por completo las cejas

Gala Montes hace revelación sobre sus cejas. Especial

Luego de toda la polémica por su cambio de imagen, Gala Montes rompió el silencio a través de un live, en donde apareció de nuevo, depilando sus cejas.

La actriz en un inicio estaba siendo cuidadosa y dijo esperar no cortarse porque ya le había ocurrido previamente. Sin embargo, su actitud rápidamente cambió y decidió hacer frente a las críticas.

Gala Montes despotricó en contra de quienes la critican, principalmente a aquellas que no les crecen las cejas.

Hay morras que no les crecen las cejas, entonces es como, me voy a enojar con la Gala Montes porque se quitó las cejas. Bueno, ¿y si yo quiero quitarme las cejas cuál es su pedo?”, sentenció.

En tanto, a los pocos segundos, hizo la revelación de que próximamente se va a quitar por completo sus cejas.

Es más, yo me las voy a quitar, me las voy a quitar todas, me las voy a quitar un día, ya saben que a mí me gusta ir en contra, no, no es que me guste ir en contra, está de moda, es que hay que salir un poco, hay que salir. Y a mí me gusta estar de moda, en tendencia, me gusta el fashion”, reveló.

Un look retomado

Gala Montes hace revelación sobre sus cejas. Especial

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Gala Montes hace un cambio en sus cejas. En mayo del 2025 la actriz dio de qué hablar luego de que apareció con un radical cambio de look.

Aquella vez, la también cantante mostró en Instagram una serie de fotografías, en donde, lo que llamó la atención, fue el detalle en su rostro.

Montes optó por teñirse las cejas de un tono claro haciendo parecer como si las hubiera depilado por completo. Eso generó un fuerte cambio en su rostro, pues daba la apariencia de que no tenía cejas.

Esa tendencia por la que optó generó gran alboroto entre los aficionados en la moda calificándola como “extravagante”.

Cabe destacar que Gala no es la única que se ha sumado a dicha tendencia. Madonna, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Bella Hadid y Jessica Mercedes también han teñido sus cejas de blanco o diferentes colores.