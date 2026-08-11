El conmovedor mensaje de Aylín Mujica a su fallecido hijo Mauro en el día de su cumpleaños

A pocas semanas de la pérdida de su hijo Mauro Menéndez, la actriz y conductora Aylín Mujica ha usado las redes sociales para recordar la memoria de quien, este 11 de agosto, habría cumplido 33 años, con un mensaje emotivo dejando el compromiso de honrar su legado.

“Hoy celebro tu vida hasta el cielo, mi Mauro querido. Te extraño demasiado. Desde el momento en que llegaste a mi vida, me hiciste la mamá más feliz del mundo”, escribió la conductora antes de recordar las cualidades que lo hacían especial al tiempo que le prometió que nunca lo olvidaría.

“Siempre fuiste un ser muy especial: tu nobleza, tu gran corazón, tus inmensas ganas de vivir y ese maravilloso sentido del humor que iluminaba todo a tu alrededor. Vivirás por siempre en mi corazón. Sé que nada volverá a ser igual, pero te prometo que voy a intentar ser feliz, porque sé que eso es lo que más deseas para mí. Te amaré y te llevaré conmigo”.

¿Qué le sucedió al hijo de Aylín Mujica en Barbados?

El deceso de Mauro Menéndez, quien se desempeñaba profesionalmente como productor musical y DJ, ocurrió semanas atrás durante su estancia en la isla de Barbados debido a severas complicaciones derivadas de un cuadro de neumonía.

Cuando su estado de salud empeoró, el hijo de Aylín Mujica sufrió de múltiples paros cardiacos que le costaron la vida en un hospital local.

Recuperar los restos de su hijo no fue sencillo debido a la complejidad logística y a unas instalaciones hospitalarias en remodelación.

"Osamu y yo llegamos al hospital el viernes a las 5 p.m.y nos decían que todo estaba cerrado... no aparecía el cuerpo de mi hijo... hasta que yo le supliqué y le pedí a Mauro: "déjame encontrarte", explicó la actriz quien señaló que solo cuando la vieron llorar “desconsoladamente” una persona se acercó para informarles que habían encontrado su cuerpo.

Tras superar la incertidumbre y lograr dar el último adiós al joven en una funeraria local, la presentadora asumió la postura de reincorporarse a sus compromisos laborales en producciones como Top Chef VIP y lista para honrar la memoria de su hijo recién fallecido.