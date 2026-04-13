¡Del sinfónico al metal! Los proyectos menos conocidos de Felipe Staiti

Mientras su nombre quedó ligado para siempre al sonido de Enanitos Verdes, la trayectoria de Felipe Staiti se extendió mucho más allá de los escenarios masivos y los éxitos radiales.

A lo largo de su carrera, el guitarrista argentino exploró terrenos poco visibles para el gran público: desde el metal técnico hasta la música sinfónica, pasando por la producción independiente y proyectos familiares. Varias de estas colaboraciones, hoy poco conocidas, ayudan a entender la amplitud de su lenguaje musical.

Un guitarrista que también sabía distorsionar

Para quienes identificaban a Staiti con baladas y rock latino, su incursión en el metal resultó inesperada. En 2022, colaboró con Hernán García, ex bajista de Rata Blanca, en una versión de “Jesus He Knows Me”, tema original de Genesis.

La grabación mostró a un Staiti distinto: más técnico, más agresivo y con una ejecución cercana al shredding, un estilo que rara vez aparecía en sus proyectos más conocidos. La distorsión pesada y los arreglos complejos dejaron ver una faceta que no solía formar parte de su repertorio público.

Del escenario al estudio: su papel como productor

Antes de consolidarse como figura del rock latino, Staiti también se involucró en procesos creativos detrás de otros artistas. En 2001, produjo el disco Rupestre de la banda mendocina La Jarillera.

Su trabajo en ese álbum evidenció una cercanía con la escena local y un interés por impulsar propuestas emergentes, alejadas de los circuitos comerciales. La colaboración de este proyecto fue una participación directa en la construcción del sonido de otra banda, lo que amplía su perfil dentro de la industria musical.

El proyecto que quedó en pausa

En los meses previos a su fallecimiento, distintos reportes apuntaban a que Staiti trabajaba en un nuevo material vinculado a Enanitos Verdes. Se trataba de un álbum que reuniría grandes éxitos reinterpretados con invitados internacionales.

Aunque no se habían confirmado oficialmente los nombres, se mencionaba la participación de artistas del rock español y mexicano, con miras a una gira prevista para mediados de año.

Este material, que quedó inconcluso, abre una línea de interés sobre posibles grabaciones existentes o colaboraciones ya avanzadas que podrían ver la luz en el futuro.

La música como herencia: tocar con sus hijos

Lejos de los grandes escenarios, Staiti desarrolló uno de sus proyectos más personales: Felipe Staiti Trío, agrupación en la que compartía escenario con sus hijos, Natalio y Juan Pablo.

Este formato permitió explorar composiciones más técnicas y libres, alejadas del formato tradicional de canción. El disco Génesis del trío se convirtió en una muestra del tipo de diálogo musical que construyó con su familia.

En este caso, la colaboración no respondía a una estrategia de mercado, sino a una continuidad generacional en el lenguaje musical.

De los estadios a la sinfónica

En 2023, Staiti participó en un proyecto junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza, en el que dejó de lado su repertorio habitual para abordar obras de otros compositores.

Frank Zappa

Stevie Wonder

Franz Schubert

Este repertorio permitió situarlo en un contexto distinto, más cercano a la música académica y a los arreglos orquestales. La elección de autores y estilos evidenció una formación musical más amplia de lo que su carrera en el rock sugería.

Foto: Instagram felipestaitiofficial

Cinco colaboraciones, distintos caminos

En conjunto, estas experiencias muestran que la trayectoria de Felipe Staiti no se limitó a un solo género o formato. Sus colaboraciones abarcaron distintas áreas de la música:

Metal técnico , con guitarras más complejas y agresivas

, con guitarras más complejas y agresivas Producción musical , apoyando a bandas emergentes

, apoyando a bandas emergentes Proyectos inconclusos , con potencial internacional

, con potencial internacional Colaboraciones familiares , enfocadas en lo instrumental

, enfocadas en lo instrumental Formatos sinfónicos, con repertorios alejados del rock tradicional

Cada una de estas facetas aporta información sobre su versatilidad como músico y su interés por explorar más allá de lo que el público masivo conocía.

Foto: Instagram felipestaitiofficial

Un repertorio que sigue generando preguntas

El desarrollo de estos proyectos, algunos poco difundidos y otros aún sin concluir, deja abiertas varias líneas sobre el alcance real de su trabajo fuera de Enanitos Verdes. En particular, el material en proceso con invitados internacionales se mantiene como uno de los puntos menos claros tras su fallecimiento.

Mientras tanto, registros como el concierto con la Filarmónica de Mendoza o el disco Génesis del trío familiar permanecen como evidencia concreta de una carrera que transitó múltiples direcciones, muchas de ellas fuera del radar mediático.

bgpa