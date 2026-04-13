Las canciones que definieron la carrera de Felipe Staiti de Enanitos Verdes

A lo largo de su trayectoria, Felipe Staiti dejó una huella fundamental dentro de Enanitos Verdes, siendo pieza clave en la construcción del sonido que llevó a la banda a convertirse en uno de los máximos referentes del rock en español.

Su guitarra no solo acompañó la evolución del grupo, sino que también ayudó a darle identidad a varios de sus temas más emblemáticos, que hoy forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Entre las canciones que marcaron su carrera destacan clásicos como:

Lamento boliviano La muralla verde Tu cárcel Te vi en un tren Tus viejas cartas Guitarras blancas Igual que ayer

Esos temas consolidaron a la banda en la escena musical latinoamericana y que siguen vigentes hasta la actualidad.

A lo largo de su trayectoria, Felipe fue considerado uno de los guitarristas latinoamericanos más destacados, respetados y admirados a nivel internacional.

En 2009, Felipe presentó un proyecto paralelo llamado Felipe Staiti Trío, integrado por él en la guitarra, Gerardo Lucero en el bajo y su hijo Natalio Staiti en la batería y percusión. El álbum homónimo fue lanzado el 31 de octubre de ese mismo año, con la participación de Juan Pablo Staiti, su otro hijo. Los temas que destacan son:

Hot Dog

Toro salvaje

Felipe también contaba con un repertorio en el que participaba como vocalista y en la guitarra, en el que destacan temas como:

Correré

Desde que te ví

Blues de Blues

Los Caballos Blancos

El estilo de Staiti se caracterizó por una guitarra melódica, potente y con gran sensibilidad, aportando matices que hicieron de cada canción una pieza distintiva dentro del repertorio del grupo.

Con el paso de los años, su trabajo se convirtió en parte esencial del legado de Enanitos Verdes, una banda que trascendió fronteras y generaciones gracias a su sonido inconfundible.

Felipe Staiti deja un importante legado dentro de la música en español, no solo por su papel como guitarrista de Enanitos Verdes, sino también por su versatilidad artística y su aporte a distintos proyectos musicales. Su trayectoria continúa vigente a través de sus canciones, que forman parte de la historia del rock latino y del recuerdo de sus seguidores.

cva*