¿Qué le pasó? Fátima Bosch aclara su estado de salud tras desvanecerse en pleno desfile

Momentos de preocupación se vivieron entre seguidores y asistentes cuando Fátima Bosch, actual Miss Universo 2025, se desvaneció mientras participaba como invitada de honor en la tradicional Fiesta de la Fruta y de las Flores en Ambato, Ecuador. El incidente, captado en video por asistentes, se difundió rápidamente en redes sociales y generó inquietud inmediata sobre el estado de salud de la reina de belleza mexicana.

¿Qué le pasó a Fátima Bosch?



En las imágenes virales se observa a la modelo sobre un carro alegórico saludando al público, como parte del desfile principal del evento. Sin embargo, en cuestión de segundos, Fátima comienza a mostrar signos de debilidad e intenta sostenerse de la estructura del vehículo para no perder el equilibrio.

La Miss Universo se desvaneció durante la Fiesta de la Fruta y de las Flores en Ambato. Captura de pantalla

Finalmente cae de rodillas y es auxiliada de inmediato por miembros del equipo organizador y personal cercano, quienes interrumpen su participación para atenderla fuera del recorrido.

La escena provocó una oleada de mensajes de apoyo desde distintos países. Seguidores, fans de concursos de belleza y usuarios en general expresaron su preocupación, mientras la ausencia de información oficial durante varias horas alimentaba la incertidumbre en plataformas digitales. Algunos incluso especularon sobre posibles problemas de salud o sobre la posibilidad de que la Miss Universo tuviera que suspender compromisos de su agenda internacional.

¿Cuál es el estado de salud de Fátima Bosch?

Fue la propia Fátima Bosch quien, horas después, decidió romper el silencio y tranquilizar a su comunidad. A través de sus redes sociales, la mexicana publicó un mensaje en el que agradeció las muestras de cariño recibidas tanto en Ecuador como a nivel internacional, y aclaró que el desvanecimiento no se debió a una enfermedad.

Agradezco profundamente las muestras de preocupación y cariño recibidas en Ecuador y a través de mis redes sociales. El desvanecimiento que presenté fue un episodio momentáneo derivado del agotamiento”, explicó la reina de belleza en su comunicado.

La reina de belleza confirmó que el episodio fue por agotamiento. IG fatimaboschfdz y sebassanchezguevara

Según detalló, las exigentes jornadas de viaje, compromisos públicos y actividades continuas propias de su reinado habrían provocado un cuadro de fatiga que su cuerpo manifestó durante el desfile. La agenda de una Miss Universo suele implicar traslados constantes entre países, apariciones oficiales, eventos multitudinarios y trabajo social, muchas veces con tiempos limitados de descanso.

¿Fátima Bosch pospondrá la agenda de Miss Universo?

Bosch fue clara al asegurar que su estado actual es estable y que no existe riesgo para su salud. “Me encuentro bien”, afirmó, despejando las dudas que circulaban en redes. Además, confirmó que continuará con normalidad sus actividades profesionales:

Continúo con las actividades de la agenda programada con responsabilidad”.

Bosch asegura que su salud es estable y no cancelará compromisos. IG fatimaboschfdz

La frase dejó entrever que, aunque no habrá cancelaciones, sí habrá mayor atención al equilibrio entre trabajo y descanso para evitar que una situación similar se repita. En su mensaje final, la Miss Universo reiteró su gratitud hacia quienes se mantuvieron atentos a su evolución:

Gracias por su apoyo y cariño incondicional siempre”.

La Miss Universo retomará actividades con mayor atención al descanso. IG fatimaboschfdz

El episodio ocurrió en uno de los eventos culturales más emblemáticos de Ambato, donde la presencia de Fátima Bosch formaba parte de las actividades oficiales como invitada internacional. La Fiesta de la Fruta y de las Flores reúne cada año a miles de asistentes y figuras públicas, por lo que el incidente adquirió gran visibilidad.

La rápida reaparición pública de Bosch permitió cerrar el ciclo de especulaciones y reafirmar su compromiso con el título. Lejos de detenerse, la mexicana continuará con sus compromisos internacionales, aunque ahora con una advertencia clara: incluso las coronas más brillantes requieren pausas.

