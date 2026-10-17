Familia de C.S. Lewis aprueba y está encantada con la película Narnia: El sobrino del mago

La familia del legendario escritor C. S. Lewis otorgó su respaldo total a la nueva adaptación cinematográfica de Narnia: El sobrino del mago. Los herederos del autor celebraron la visión artística de la directora Greta Gerwig tras el lanzamiento mundial del primer tráiler oficial durante esta misma semana.

Esta ambiciosa producción marca un hito en la estrategia de la plataforma Netflix para revivir la icónica franquicia de fantasía. La cinta debutará primero en las salas de cine el 12 de febrero de 2027 y aterrizará en el catálogo global del servicio de streaming durante el mes de abril de ese mismo año.

Netflix estrenará Las Crónicas de Narnia: El sobrino del mago. Foto: Netflix y Editorial Cometa

David y Douglas Gresham, hijastros del creador de Las Crónicas de Narnia, detallaron su grata experiencia como supervisores directos del proyecto. Ambos familiares visitaron el set de rodaje ubicado en la ciudad de Londres para observar de cerca el trabajo de los actores y el equipo técnico de la película.

La pasión de Greta Gerwig por el universo mágico

Los guardianes del legado literario elogiaron la conexión personal que mantiene la realizadora estadounidense con la obra original. Ellos notaron una profunda reverencia hacia los textos clásicos desde las primeras reuniones creativas con los directivos encargados de financiar esta nueva versión.

"En nuestras conversaciones con Greta Gerwig, fuimos testigos de su sincera pasión por la saga de Narnia", afirmaron los hermanos a la prensa. Los ejecutivos de la compañía y el elenco completo perciben el amor de toda la vida que siente la cineasta por la pluma del maestro británico.

Aslan en una escena de Las Crónicas de Narnia. Foto: Netflix

Gerwig asumió el reto de adaptar la novela El sobrino del mago, una pieza fundamental que explica el origen cronológico de este universo. La trama revela el nacimiento del mítico mundo, el surgimiento del famoso armario mágico y las bases fundacionales de toda la mitología fantástica.

El guion estructura los cimientos narrativos que sostienen las historias relatadas a lo largo de los otros seis libros de la colección. La directora aplicó su característico estilo visual para modernizar la lectura sin perder la esencia que cautivó a millones de lectores en todo el planeta.

Saga de Las Crónicas de Narnia. Foto: Disney

La adaptación de este relato significa un movimiento estratégico inteligente para reintroducir a la audiencia a los paisajes nevados y las criaturas parlantes. Los espectadores descubrirán detalles inéditos bajo una óptica cinematográfica totalmente fresca y vanguardista.

El futuro de la franquicia en manos del streaming

Los descendientes del novelista manifestaron su profundo entusiasmo por trabajar junto a un grupo de especialistas con amplia experiencia en superproducciones de Hollywood. Ellos abrieron la puerta de par en par para autorizar futuras colaboraciones y mantener viva la magia de la saga durante la próxima década.

La meta principal de los herederos y los productores consiste en adaptar la totalidad de Las Crónicas de Narnia bajo este mismo formato. Para alcanzar este objetivo monumental, la primera entrega necesita arrasar en la taquilla internacional y registrar cifras récord de visualizaciones dentro de la plataforma digital.

Las Crónicas de Narnia: El Príncipe Caspian. Foto: Disney

"Nuestra visión es que esta película sea un gran éxito y que este nivel de talento se aplique a todas las obras", declararon David y Douglas Gresham. Los directivos de la empresa evalúan el rendimiento comercial como un requisito indispensable antes de dar luz verde a las ansiadas secuelas.

El gigante del entretenimiento por internet adquirió los derechos globales de la propiedad literaria hace varios años con la firme intención de construir un universo expandido. Los inversionistas destinan enormes cantidades de dinero para garantizar unos efectos visuales deslumbrantes que compitan con los mayores estudios de la industria.

La maquinaria de mercadotecnia encendió sus motores con la publicación del primer avance promocional en las redes sociales. Los fanáticos de la literatura fantástica iniciaron la cuenta regresiva para atestiguar el renacimiento de una de las propiedades intelectuales más rentables y queridas de la cultura pop.