'Narnia: El sobrino del mago' revela su tráiler; ¡el ropero y Aslan están de regreso!

Narnia está cada vez más cerca de regresar a las pantallas con una nueva película que busca llevar a los espectadores a uno de los mundos de fantasía más conocidos de la literatura. Después de varios años sin nuevas entregas cinematográficas, Netflix prepara una adaptación que contará una historia diferente a la que muchos recuerdan.

Para quienes crecieron viendo las aventuras de los hermanos Pevensie, esta producción será una oportunidad de volver a encontrarse con personajes y lugares que marcaron a toda una generación. Sin embargo, esta vez la historia no comenzará con el famoso ropero que transportaba a los niños a un mundo mágico.

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Detrás de este proyecto se encuentra Greta Gerwig, directora de películas como Barbie, Mujercitas y Lady Bird, quien tendrá la tarea de presentar una nueva versión del universo creado por el escritor C. S. Lewis.

Ahora, Netflix finalmente ha dado un nuevo adelanto de lo que prepara para el regreso de esta saga.

Netflix revela el primer tráiler de Narnia: El sobrino del mago

La espera de los seguidores de Las Crónicas de Narnia terminó este 13 de octubre, fecha elegida para dar a conocer el primer tráiler de Narnia: El sobrino del mago, la película con la que Netflix busca comenzar una nueva etapa para esta historia.

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El adelanto llega después de que durante varias semanas la plataforma compartiera pocos detalles sobre la producción, lo que provocó que aumentara la curiosidad por conocer cómo será la adaptación dirigida por Greta Gerwig.

Antes de presentar este avance, Netflix también había compartido un póster en el que se pueden identificar algunos elementos importantes de la historia. En la imagen destaca la figura de Aslan, el león que tiene un papel fundamental dentro del mundo de Narnia y que, en esta nueva adaptación, contará con la voz de Meryl Streep.

Otro de los detalles del cartel es la presencia de un caballo alado que lleva a dos niños sobre su lomo. Se trata de Digory Kirke y Polly Plummer, quienes serán los protagonistas de esta aventura.

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El animal también forma parte de la historia original y es conocido como Strawberry, un caballo que termina involucrado en el viaje de los pequeños.

¿Qué muestra el primer tráiler de Narnia: El sobrino del mago?

Las primeras imágenes de la nueva película de Netflix presentan a Digory y Polly, dos niños que descubren una manera de viajar a otros mundos gracias a unos anillos mágicos que se encuentran en el estudio del tío Andrew, familiar de Digory.

Con ayuda de estos objetos, los protagonistas dejan atrás Inglaterra y comienzan una aventura que los lleva a recorrer diferentes universos, donde se encuentran con personajes que tendrán un papel importante en la historia.

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Entre ellos aparecen Jadis, una figura conocida por los seguidores de Las Crónicas de Narnia, y Aslan, el famoso león que también estará presente en esta nueva adaptación.

Uno de los detalles que llama la atención del tráiler es la música elegida para acompañar las imágenes, pues se escucha "Stairway to Heaven", la famosa canción de Led Zeppelin, que le da un ambiente diferente a las escenas de fantasía.

En el tráiler se escucha brevemente el rugido de Aslan, pero aún no se revela cómo sonará la voz de Meryl Streep, quien será la encargada de interpretar al personaje.

Netflix estrenará Las Crónicas de Narnia: El sobrino del mago. Foto: Netflix y Editorial Cometa

¿De qué tratará Narnia: El sobrino del mago?

A diferencia de las películas que llegaron a los cines hace algunos años, la nueva producción de Netflix no seguirá inicialmente las aventuras de Peter, Susan, Edmund y Lucy Pevensie.

En esta ocasión, la historia estará basada en El sobrino del mago, libro que permite conocer cómo comenzó todo en el universo de Narnia.

Aunque esta novela no fue la primera que publicó C. S. Lewis, sus acontecimientos ocurren antes de los narrados en El león, la bruja y el ropero, por lo que funciona como una introducción al origen de este mundo de fantasía.

La trama se centra en Digory Kirke y Polly Plummer, dos niños que, debido a una serie de acontecimientos inesperados, descubren la posibilidad de viajar a otros mundos.

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A lo largo de su aventura, ambos conocerán lugares desconocidos y serán testigos de sucesos que tendrán consecuencias importantes para Narnia.

Además, esta historia permitirá que el público conozca más sobre el origen de algunos elementos y personajes que aparecen en las otras novelas de la saga.

¿Quiénes actuarán en la nueva película de Narnia?

Uno de los aspectos que ha generado interés entre los seguidores de la saga es el reparto elegido para esta adaptación, pues contará con figuras conocidas de Hollywood y actores jóvenes.

Entre los nombres que forman parte de la producción se encuentran Daniel Craig, Carey Mulligan y Emma Mackey, quienes participarán en los papeles adultos de la historia.

Por otro lado, los personajes principales estarán interpretados por David McKenna, quien dará vida a Digory Kirke, y Beatrice Campbell, encargada de interpretar a Polly Plummer.

También destaca la participación de Meryl Streep, quien prestará su voz a Aslan, el león que se ha convertido en uno de los personajes más reconocidos de Las Crónicas de Narnia.

¿Cuándo se estrena Narnia: El sobrino del mago en Netflix?

Aunque el primer tráiler ya fue presentado, los seguidores de la saga todavía tendrán que esperar algunos meses para disfrutar de la película completa.

La producción tiene previsto llegar primero a las salas de cine el 12 de febrero de 2027, con exhibiciones tanto en formato tradicional como en IMAX.

Después de su paso por la pantalla grande, Narnia: El sobrino del mago se incorporará al catálogo de Netflix el 2 de abril de 2027, por lo que también estará disponible para los suscriptores de la plataforma.