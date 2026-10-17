"Puede recaer": Aarón Guerrero habla del estado de salud de Laura Bozzo tras su cirugía

La salud de Laura Bozzo sigue siendo motivo de preocupación. Después de ser operada de emergencia en Acapulco, Guerrero, la conductora fue trasladada al Hospital General de la Ciudad de México, donde continúa bajo supervisión médica.

Ante los rumores que comenzaron a circular en redes sociales sobre su estado, Aarón Guerrero, su asistente, habló con los medios de comunicación el viernes 16 de octubre y explicó cómo ha evolucionado la presentadora de televisión.

Aunque señaló que ha mostrado avances, también pidió tener presente que su condición sigue siendo delicada y que todavía necesita atención médica. Por ahora, no se puede dar por hecho que esté fuera de peligro.

La señora está delicada, pero estable, explicó Guerrero, quien también aclaró que apenas estaban por cumplirse 72 horas desde que Laura llegó a la capital para continuar con su tratamiento.

Laura Bozzo sigue inconsciente: ¿qué dijo Aarón Guerrero?

Uno de los puntos que más preocupan a los seguidores de Laura Bozzo es que continúa inconsciente. De acuerdo con las declaraciones de su asistente, esto se relaciona en parte con la sedación que recibe y con las complicaciones derivadas de su problema de salud.

Guerrero aseguró que la conductora ha presentado una evolución favorable y que los médicos han comenzado a reducir la sedación. Sin embargo, advirtió que su recuperación debe seguirse de cerca, pues la condición de cualquier paciente puede cambiar durante un proceso de este tipo.

La señora va evolucionando bien, comentó, antes de recordar que una mejoría no significa que el riesgo haya desaparecido.

El asistente también pidió frenar las versiones que circulaban en internet, algunas de las cuales aseguraban que la conductora se encontraba mucho más grave o incluso que había fallecido.

Uno de los puntos que más preocupan a los seguidores de Laura Bozzo es que continúa inconsciente. Foto: Cuartoscuro

Según explicó, el equipo médico de la Ciudad de México necesitaba realizar sus propias valoraciones. Esto se debe a que, por protocolo, el expediente de un hospital no sustituye los estudios y las evaluaciones que deben llevarse a cabo en el nuevo centro médico.

Por eso, insistió en que lo importante es esperar información confirmada y no dar por ciertos los rumores que han surgido durante su hospitalización.

¿Qué le pasó a Laura Bozzo? La úlcera que la llevó al hospital

Laura Bozzo comenzó a sentirse mal mientras se encontraba en Acapulco, donde vive desde hace meses. La conductora fue hospitalizada de emergencia el 13 de octubre y, durante su estancia en ese lugar, tuvo que someterse a una cirugía por una úlcera que se reventó.

La intervención no fue sencilla. Aarón Guerrero explicó que se trató de una operación complicada y que, después de ella, la presentadora presentó problemas que requieren vigilancia médica.

Laura Bozzo comenzó a sentirse mal mientras se encontraba en Acapulco, donde vive desde hace meses. Foto: Cuartoscuro

Entre las preocupaciones está la sepsis, una complicación grave relacionada con la respuesta del organismo ante una infección. Sobre este punto, Guerrero señaló que los especialistas ya están trabajando para combatirla.

La sepsis se la están atacando. Le están poniendo todos los antibióticos, indicó.

Tras la operación, Laura fue trasladada a la Ciudad de México para continuar con su atención. Desde entonces, los médicos han realizado valoraciones para conocer su evolución y determinar los pasos a seguir.

¿Laura Bozzo seguirá hospitalizada en CDMX?

Por ahora, Laura Bozzo continuará en el Hospital General de la Ciudad de México. Su asistente descartó que exista un cambio de hospital previsto y aclaró que recibe la atención médica que necesita.

También rechazó las versiones sobre supuestos custodios o guardias especiales durante su estancia. Según sus declaraciones, la conductora está siendo atendida como una paciente más.

Por ahora, Laura Bozzo continuará en el Hospital General de la Ciudad de México. IG: Laura Bozzo

El panorama, por el momento, sigue siendo delicado. Aunque Aarón Guerrero reportó avances y una reducción de la sedación, también dejó claro que existe la posibilidad de una recaída.

La prioridad es que Laura Bozzo continúe bajo vigilancia médica mientras los especialistas atienden las complicaciones. Su evolución en los próximos días será importante para conocer cómo responde al tratamiento, pero hasta ahora no se ha anunciado que esté fuera de peligro.