U2 en el Estadio GNP: este es el mapa de PRECIOS de boletos para 'The Greatest Show on Earth'

Los fans de U2 ya pueden comenzar a hacer cuentas para uno de los conciertos más esperados de 2027. La banda irlandesa regresará a la Ciudad de México con dos fechas de Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth World Tour, espectáculo con el que comenzará su recorrido mundial.

La agrupación se presentará el 23 y 26 de febrero de 2027 en el Estadio GNP Seguros, recinto que ha sido escenario de algunos de sus conciertos más recordados en el país. Además, contará con Beck como invitado especial.

Uno de los datos que más interesan a quienes quieren asistir es cuánto costarán los boletos. El mapa de precios contempla distintas zonas del estadio, desde las localidades más alejadas hasta Golden Circle, además de paquetes VIP para quienes buscan una experiencia diferente.

¿Cuánto cuestan los boletos para U2 en CDMX?

Los precios cambian dependiendo de la sección elegida. De acuerdo con el listado proporcionado, las entradas de menor costo corresponden a Naranja C, mientras que Golden Circle concentra algunas de las opciones más caras.

Estos son los precios por zona para los conciertos de U2 en el Estadio GNP Seguros:

Naranja C: de mil 597 a 2 mil 396 pesos.

Naranja C: de mil 597 a 2 mil 396 pesos. BOX / PCD: mil 835 pesos.

Verde C: de 2 mil 341 a 3 mil 746 pesos.

Coca-Cola: de 3 mil 135 a 4 mil 702 pesos.

Premier A / B: 3 mil 819 pesos; paquete VIP de 9 mil 903 pesos.

(RED): 3 mil 819 pesos; paquete VIP de 9 mil 920 pesos.

Verde B: de 4 mil 375 a 6 mil 562 pesos.

GNP: de 5 mil 270 a 8 mil 959 pesos; paquete VIP de 12 mil 223 pesos.

Golden Circle: 6 mil 51 pesos; paquetes VIP de 19 mil 996 a 22 mil 800 pesos.

Los paquetes VIP tienen costos considerablemente más altos que las entradas generales. En el caso de Golden Circle, la opción más cara alcanza los 22 mil 800 pesos, por lo que conviene revisar qué incluye cada paquete antes de comprar.

Según la información compartida, los precios ya contemplan los cargos por servicio. También se aplicará un cobro único de 50 pesos por orden al momento de finalizar la compra.

¿Cuándo es la preventa y venta general de U2?

La venta de boletos se dividirá en varias etapas. Primero tendrán acceso los integrantes del club oficial de fans de U2 y después comenzarán las preventas bancarias y de Ticketmaster.

Este es el calendario anunciado:

19 y 20 de octubre de 2026: preventa para integrantes del club oficial de U2 , a través de U2.com y The Hype.

19 y 20 de octubre de 2026: preventa para integrantes del club oficial de , a través de U2.com y The Hype. 21 de octubre: preventa exclusiva Citibanamex.

22 de octubre: preventa Ticketmaster, con registro previo.

23 de octubre: venta al público en general.

La venta de boletos se dividirá en varias etapas. IG: U2

Quienes tengan pensado asistir pueden revisar con anticipación las condiciones de cada etapa y preparar su presupuesto. La disponibilidad de las zonas dependerá de la demanda y de los boletos que queden al momento de ingresar a la plataforma.

U2 vuelve al escenario de dos conciertos históricos

El regreso de U2 al Estadio GNP Seguros también tiene un significado especial para sus seguidores mexicanos. Cuando el recinto todavía era conocido como Foro Sol, la banda se presentó ahí durante el PopMart Tour en 1997.

Dos décadas después, en 2017, volvió con el The Joshua Tree Tour, gira con la que celebró los 30 años de uno de sus discos más importantes.

El regreso de U2 al Estadio GNP Seguros también tiene un significado especial para sus seguidores mexicanos. Grosby

Ahora, en febrero de 2027, la agrupación volverá a la capital mexicana para iniciar una nueva etapa de su recorrido internacional. Con dos fechas programadas y Beck como invitado, los fans tendrán que decidir qué zona se ajusta mejor a su presupuesto para ver a U2 en vivo.