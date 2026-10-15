Tráiler de La caída de El Mayo en Netflix, ¿revelarán si lo traicionó uno de los hijos de El Chapo?

Netflix estrenó el tráiler de “La caída de El Mayo”, una serie documental que reconstruye la captura de Ismael Mario Zambada García, uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, y las circunstancias que llevaron al narcotraficante a quedar bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

A través de testimonios, documentos judiciales y material de archivo, la serie busca reconstruir uno de los acontecimientos más relevantes del narcotráfico mexicano reciente. El documental también expone las distintas versiones sobre lo ocurrido el 25 de julio de 2024, cuando Zambada llegó a Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

¿Qué revela el tráiler de “La caída de El Mayo” en Netflix?

“La caída de El Mayo” en Netflix. YT Netflix

El adelanto estrenado este 15 de octubre presenta una investigación sobre el ascenso, el poder y la caída de Zambada, quien durante décadas consiguió mantenerse prófugo. A diferencia de otros personajes del narcotráfico, “El Mayo” mantuvo un perfil discreto y evitó la exposición pública, pese a su influencia dentro del Cártel de Sinaloa.

Uno de los puntos centrales del documental es la forma en que terminó bajo custodia en Estados Unidos. Su llegada al país vecino generó numerosas preguntas sobre las circunstancias del traslado y el papel que desempeñó Joaquín Guzmán López en los acontecimientos.

La producción también aborda las versiones que apuntan a una posible traición dentro del entorno del narcotraficante y analiza cómo este episodio afectó las relaciones entre las facciones del Cártel de Sinaloa.

Relación entre El Mayo Zambada y los hijos de El Chapo

“La caída de El Mayo” en Netflix. YT Netflix

La serie pone en el centro los vínculos entre las familias Zambada y Guzmán, cuyos integrantes mantuvieron relaciones durante años dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa. Esta cercanía es clave para entender las interrogantes que surgieron tras la detención de “El Mayo”.

Uno de los aspectos que busca esclarecer la investigación es el papel de Joaquín Guzmán López, quien llegó a Estados Unidos en el mismo avión que Zambada. Las circunstancias de aquel traslado provocaron distintas versiones sobre una posible traición y sobre la manera en que se organizó la operación.

A partir de testimonios y documentos, el documental reconstruye los acontecimientos y examina las diferentes hipótesis sobre lo ocurrido.

Testimonios y documentos para reconstruir su captura

“La caída de El Mayo” en Netflix. YT Netflix

Para contar la historia del narcotraficante, la producción reúne entrevistas, material de archivo y documentos judiciales de México y Estados Unidos. La investigación incorpora distintas perspectivas, entre ellas las de periodistas, personas relacionadas con el caso y figuras vinculadas con el entorno legal de “El Mayo”.

También recupera antecedentes de la trayectoria de Zambada, incluido el testimonio que ofreció al periodista Julio Scherer García en una entrevista publicada por la revista Proceso en enero de 2010.

Con lo anterior, la serie busca explicar cómo “El Mayo” consiguió mantener su posición durante décadas y qué circunstancias rodearon el episodio que terminó con su captura.

¿Cuándo se estrena “La caída de El Mayo” en Netflix?

“La caída de El Mayo” en Netflix. YT Netflix

“La caída de El Mayo” llegará a Netflix el próximo 29 de octubre. La producción estará integrada por tres episodios que reconstruyen la trayectoria de Ismael Zambada, las circunstancias de su detención y las repercusiones que tuvo para el Cártel de Sinaloa.

El estreno permitirá conocer una investigación más amplia sobre uno de los casos que más preguntas ha generado en torno al narcotráfico mexicano.

La serie está dirigida por Darren Foster, ganador de premios Peabody y Emmy, y Miguel Fernández Flores, documentalista mexicano con experiencia en producciones periodísticas.

¿Qué pasó con El Mayo Zambada en julio de 2024?

El 25 de julio de 2024, Ismael “El Mayo” Zambada quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses después de llegar a Nuevo México en un avión privado junto con Joaquín Guzmán López.

El episodio causó sorpresa debido a que Zambada había conseguido mantenerse fuera de prisión durante décadas, pese a ser uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos.

Posteriormente, el propio Zambada sostuvo que había sido engañado y llevado contra su voluntad a territorio estadounidense. Su versión abrió nuevas interrogantes sobre el papel de Guzmán López y las circunstancias en las que se produjo el traslado.

La detención también tuvo repercusiones en el Cártel de Sinaloa, donde las tensiones entre las facciones vinculadas con los hijos de El Chapo y el grupo asociado con los Zambada contribuyeron a un periodo de violencia en la entidad.