NPR regresa video completo de Los Tigres del Norte en Tiny Desk tras quejas de fans

La cadena NPR Music cedió ante la presión del público y restituyó el concierto original de Los Tigres del Norte en el programa Tiny Desk. Los fanáticos de la agrupación mexicana inundaron las redes sociales con reclamos y acusaron a la plataforma de aplicar censura contra la comunidad hispana.

El conductor y productor del espacio Alt.Latino, Félix Contreras, publicó un video para dar la cara frente a las críticas masivas. Él reconoció el enorme malestar de los espectadores y confirmó el regreso inmediato de la versión sin recortes al sitio web oficial de la emisora.

Hemos leído sus comentarios, escuchamos sus preocupaciones, sus decepciones e incluso su molestia. Lo entiendo totalmente. Mi introducción para la banda no estaba destinada a ser publicada, pero cuando la incluimos en el video del concierto, resonó de formas que no hubiéramos podido imaginar, comentó Contreras.

Contreras aseguró que el material completo con su discurso introductorio regresará muy pronto al canal principal de YouTube. El presentador detalló que su monólogo inicial no formaba parte del formato habitual del programa, y su sorpresiva inclusión generó una reacción gigante entre los internautas.

El discurso inicial del Tiny Desk de Los Tigres del Norte había sido editado. Captura de pantalla: NPR Music

En resumen, desde entonces hemos restaurado el video original completo en el sitio web de NPR y volverá a estar en YouTube muy pronto. Saben, debo decir que nunca me he sentido tan apoyado y respaldado en mi trabajo aquí en NPR", agregó.

El comunicador leyó las quejas de los usuarios, comprendió la decepción generalizada y agradeció el rotundo respaldo hacia su trabajo. Él invitó a la audiencia a enfocar nuevamente la atención en el histórico repertorio musical que ofreció la banda durante el Mes de la Música Latina.

El origen de los reclamos por censura

La polémica estalló el 15 de octubre durante el estreno global de esta esperada sesión acústica. El video original mostraba una introducción donde Contreras relató los constantes ataques y la discriminación sistemática contra la comunidad latina dentro del territorio de los Estados Unidos.

El presentador abordó eventos históricos concretos como el cambio de frontera de 1848 y la agresiva política de deportación conocida como la Operación Espalda Mojada. En ese mismo fragmento, él reconoció que los músicos mexicanos devolvieron la humanidad a miles de familias desplazadas a través de sus canciones.

La presentación de Los Tigres del Norte en Tiny Desk causó revuelo. Captura de pantalla: NPR Music

Un día después del lanzamiento oficial, los seguidores notaron la misteriosa desaparición de este discurso específico en la plataforma de videos. La edición mantuvo la bienvenida tradicional a los artistas, pero eliminó por completo el contundente mensaje social emitido por el anfitrión del show.

Los internautas exigieron respuestas inmediatas y copiaron las palabras eliminadas en la caja de comentarios del canal en múltiples idiomas. Ellos reclamaron que el repentino recorte editorial contradecía brutalmente el espíritu de defensa de los migrantes que abandera la agrupación norteña.

La postura corporativa y la respuesta musical

La gerencia de NPR Music lanzó un comunicado en la red social X para calmar los ánimos de la audiencia ofendida. La empresa mediática justificó el retiro temporal del material audiovisual para someterlo a una rigurosa evaluación a cargo de su equipo de revisión editorial.

La cadena estadounidense argumentó que las palabras del conductor tocaban un tema sumamente emocional y complejo para muchos de sus oyentes. Frente a la avalancha de señalamientos, los directivos ordenaron restaurar la pieza íntegra y prometieron actualizar el enlace público a la brevedad posible.

Félix Contreras habló sobre lo ocurrido con Los Tigres del Norte. Captura de pantalla: NPR Music

Por su parte, los populares músicos sinaloenses respondieron con total contundencia directamente desde los micrófonos del aclamado set de grabación. Los artistas arrancaron su presentación estelar interpretando el clásico Somos más americanos, una pieza que cuestiona duramente la división limítrofe norteamericana.

Con esta poderosa selección de apertura, los ídolos populares validaron cada una de las frases expresadas por Contreras al inicio del evento. El exitoso grupo reafirmó así su compromiso inquebrantable con las raíces culturales y alzó la voz por aquellos compatriotas afectados por las políticas migratorias.