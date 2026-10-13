Fallece RJ Mitte: revelan de qué habría muerto el actor de 'Breaking Bad'

RJ Mitte se ganó el cariño de millones de personas gracias a su participación en Breaking Bad, serie en la que interpretó al hijo de Walter White. Su trabajo en esta producción lo llevó a ser reconocido internacionalmente y también le permitió hablar sobre la importancia de incluir a personas con discapacidad en la televisión y el cine.

Sin embargo, el nombre del actor estadounidense volvió a llamar la atención después de que el lunes 12 de octubre se diera a conocer su fallecimiento a los 34 años, una noticia que sorprendió a los seguidores de la serie y a quienes conocían su trayectoria.

Muere a los 34 años RJ Mitte. MediaPunch Inc

Durante las primeras horas, los detalles sobre lo ocurrido fueron pocos. Aunque sus representantes confirmaron la noticia, todavía existían dudas sobre las circunstancias en las que murió el intérprete, quien se encontraba en Texas, Estados Unidos.

¿De qué murió RJ Mitte, actor de Breaking Bad?

Las primeras versiones sobre las circunstancias de su fallecimiento fueron difundidas por el portal TMZ, que informó que RJ Mitte presuntamente murió por suicidio.

Según lo publicado por el medio, un funcionario del condado donde ocurrió el fallecimiento proporcionó información sobre el caso. También se dio a conocer que el actor murió el lunes 12 de octubre en Texas.

Aunque esta versión comenzó a circular en distintos medios, fuentes policiales señalaron que las investigaciones continuaban abiertas para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Mientras tanto, Deadline informó que los representantes del intérprete confirmaron su fallecimiento en Brownsville, Texas, y compartieron un comunicado para lamentar su pérdida.

En dicho mensaje, recordaron a Mitte no solo por su trabajo como actor, sino también por las actividades que realizó para apoyar a personas con discapacidad y promover mejores oportunidades dentro de la industria del entretenimiento.

IG: RJ Mitte

Bryan Cranston habla sobre la muerte de RJ Mitte

Tras conocerse el fallecimiento, Bryan Cranston, quien compartió créditos con Mitte durante las cinco temporadas de Breaking Bad, expresó públicamente su tristeza.

A través de un mensaje de despedida, Cranston también hizo referencia a la supuesta causa del fallecimiento de su antiguo compañero.

"Toda esa promesa y potencial es una gran pérdida. Es devastador escuchar que se quitó la vida".

Bryan Cranston despidió a RJ Mitte The Grosby Group

Además de lamentar lo sucedido, el protagonista de Breaking Bad reveló que había mantenido contacto con Mitte semanas antes de su muerte y que incluso estaban considerando reunirse para comer.

"Estábamos enviándonos mensajes hace unas semanas, pensando en reunirnos para almorzar. No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro... Pero sí sé que lo amaba, y disfruté completamente estar con él a lo largo de los años en la serie. Te extrañaré, hijo", indicó el experimentado actor.

¿Quién era RJ Mitte y cómo llegó a Breaking Bad?

Antes de convertirse en una figura conocida de la televisión, Roy Frank Mitte III, su nombre completo, comenzó a buscar oportunidades en el mundo de la actuación durante su adolescencia.

Nacido el 21 de agosto de 1992, el estadounidense consiguió uno de los papeles más importantes de su carrera cuando fue elegido para interpretar a Walter White Jr., también llamado Flynn, en Breaking Bad.

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La serie, que se transmitió entre 2008 y 2013, cuenta la historia de Walter White, un profesor de química que comienza a fabricar metanfetaminas después de recibir un diagnóstico de cáncer.

Dentro de la trama, Mitte interpretó al hijo adolescente de Walter y Skyler White, personajes a los que dieron vida Bryan Cranston y Anna Gunn.

¿Qué enfermedad tenía RJ Mitte?

Una de las características que RJ Mitte compartía con su personaje de Breaking Bad era la parálisis cerebral, una condición con la que fue diagnosticado durante su infancia.

Este trastorno afecta el movimiento, la postura y la coordinación muscular, aunque sus efectos pueden ser diferentes en cada persona.

MediaPunch Inc

Lejos de limitarse a hablar de su experiencia personal, el intérprete utilizó su presencia en los medios para promover una mayor inclusión de personas con discapacidad en el cine y la televisión.

Como parte de estas actividades, colaboró con organizaciones como United Cerebral Palsy y apoyó iniciativas que buscaban abrir oportunidades laborales para quienes viven con alguna discapacidad.

Fuera de su carrera profesional, el actor también atravesaba una etapa importante en su vida sentimental, pues en 2025 se había comprometido con Kennedy Suarez, su pareja desde hacía varios años.