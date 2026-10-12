Bryan Cranston se despide de RJ Mitte, su hijo en 'Breaking Bad'; "íbamos ir a comer juntos"

Bryan Cranston despidió a RJ Mitte con un mensaje que recorrió los años en que fueron padre e hijo frente a las cámaras y la amistad que conservaron después. El protagonista de Breaking Bad recordó al adolescente que conoció durante el casting y al actor en el que lo vio convertirse.

Mitte, conocido por interpretar a Walter White Jr., murió a los 34 años, según reportaron medios como Variety y Deadline. Cranston compartió su homenaje en Instagram, donde expresó el dolor por la pérdida de quien llamó su “dulce hijo” en la serie.

¿Qué dijo Bryan Cranston sobre la muerte de RJ Mitte?

El actor comenzó su publicación reconociendo lo difícil que le resultaba escribir sobre el fallecimiento. Después volvió al inicio de su relación: Mitte tenía apenas 14 años cuando fue elegido para interpretar al hijo de Walter y Skyler White.

Cranston recordó que su compañero llegó al personaje con alegría y entusiasmo. También habló de la cercanía que desarrolló con él junto a Anna Gunn, su madre en la ficción, durante una etapa en la que Mitte combinaba las responsabilidades de una producción televisiva con la adolescencia.

“Era una de las estrellas de un exitoso programa de televisión, pero todavía era un niño”, escribió.

En ese recuerdo también hubo espacio para las ocasiones en que el joven escuchaba los consejos de sus padres televisivos y otras en que prefería aprender por su cuenta.

El adolescente que creció durante Breaking Bad

El rodaje del piloto comenzó en febrero de 2007, recordó Cranston. Para entonces, Mitte todavía tenía poca experiencia, pero las temporadas les permitieron observar su desarrollo como intérprete y la confianza que fue adquiriendo frente a las cámaras.

“Poco a poco lo vimos crecer y convertirse en un actor realmente bueno”, expresó.

Cranston destacó además su compromiso con las jornadas de grabación y la determinación con la que asumía el trabajo.

Mitte vivía con parálisis cerebral, una condición que también tenía su personaje. Fuera de la serie, dedicó parte de su trayectoria a promover los derechos y la representación de las personas con discapacidad, una labor que Cranston incluyó entre los aspectos centrales de su homenaje.

Su activismo lo llevó a colaborar con organizaciones como United Cerebral Palsy. También continuó actuando en películas como Triumph, en la que interpretó a un joven luchador con parálisis cerebral, y The Oak Room.

Los mensajes que intercambiaron antes de su muerte

La relación entre ambos continuó después del final de Breaking Bad. Cranston contó que unas semanas antes habían intercambiado mensajes para ponerse de acuerdo y salir a comer, un detalle que mostró la cercanía que mantenían fuera del trabajo.

En su despedida, el actor expresó cuánto disfrutó compartir tiempo con Mitte durante la serie y en los años posteriores. El recuerdo terminó con una frase dirigida a quien había sido su hijo en pantalla.

“Te extrañaré, hijo”.

Cranston cerró su mensaje con un llamado a buscar apoyo

Cranston se refirió al fallecimiento como una muerte por suicidio. TVLine informó que un representante de Mitte confirmó esa circunstancia; en su publicación, el actor pidió a las personas que atraviesan una crisis que busquen acompañamiento.

El mensaje incluyó el 988 Suicide & Crisis Lifeline, un servicio de apoyo disponible en Estados Unidos. En México, la Línea de la Vida, 800 911 2000, ofrece orientación gratuita y confidencial en salud mental las 24 horas, todos los días del año.