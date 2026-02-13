Fallece el rapero Milkman tras días en terapia intensiva; Belinda le dedica mensaje de despedida

El rapero, productor y creativo mexicano Óscar Botello, conocido artísticamente como Milkman, falleció este jueves tras permanecer varios días hospitalizado en terapia intensiva debido a una hemorragia interna severa.

La noticia fue confirmada por su familia a través de la campaña “Milk necesita tu ayuda”, creada en la plataforma GoFundMe para recaudar fondos tras la emergencia médica que lo mantuvo en estado crítico. El artista era cercano a figuras como Belinda y J Balvin trabajó en distintos proyectos musicales antes de consolidar una red de colaboraciones en la escena urbana latinoamericana.

La familia informó el deceso la tarde del 12 de febrero mediante un mensaje público difundido en la misma plataforma donde solicitaron apoyo económico y donaciones de sangre durante su hospitalización.

“Una última vez les escribo desde un lugar muy vulnerable para decirles que mi hermano Milk ha fallecido esta tarde”, se lee en el comunicado difundido por sus familiares.

En el mismo mensaje, agradecieron el respaldo recibido durante los días que el artista permaneció internado en la unidad de cuidados intensivos.

“No tengo palabras para describir y expresar el agradecimiento que tengo hacia todos ustedes… Gracias a los que donaron sangre y dinero, y a quienes han estado al pendiente de nosotros”, añadieron .

También señalaron que el músico no estuvo solo en sus últimos momentos y que permaneció acompañado por su círculo cercano.

“Se fue rodeado de amigos, que son más que amigos, son hermanos, son familia”, escribió su familia en la actualización final de la campaña.

La familia confirmó el fallecimiento de Milkman tras varios días en terapia intensiva. IG: milkman

¿Qué le pasó a Milkman? Esto informó su familia

Milkman ingresó al hospital el 31 de enero tras presentar una hemorragia interna que lo colocó en estado crítico. Desde ese momento fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y permaneció entubado.

En una actualización previa, su hermana detalló la gravedad del cuadro clínico: “Lo llevó al borde de la muerte dos veces. Ha sido sometido a 3 cirugías. Actualmente aún se encuentra en terapia intensiva y entubado e inconsciente”.

La familia indicó que el equipo médico evaluaba retirar el soporte respiratorio conforme mostrara mejoría en sus signos vitales.

“Ayer por la tarde los doctores nos comentaron que está mejorando pero su condición aún es crítica. Poco a poco intentarán despertarlo para poder extubarlo”, señalaron días antes del fallecimiento.

Durante la hospitalización, también compartieron un mensaje de esperanza dirigido a quienes seguían el caso.

“Mi hermano sigue en terapia intensiva, pero tengo fe en que todo va salir bien”, escribió su hermana en otra actualización.

Milkman fue sometido a tres cirugías antes de su deceso. IG: milkman

Campaña de apoyo y donaciones tras su hospitalización

Familiares solicitaron el apoyo de amigos y gente cercana al rapero y crearon la campaña “Milk necesita tu ayuda”, la cual acumuló un millón 314 mil 776 pesos de una meta de dos millones, con 375 donativos registrados al momento del último corte.

Desde el inicio de la recaudación, la familia agradeció el respaldo económico y emocional recibido a través de la plataforma digital.

“Les agradezco a todos los que han donado y siguen donando… En realidad no sé qué haría yo sin todos ustedes”, expresaron en una de las publicaciones.

Además de los recursos financieros, se solicitó donación de sangre ante la gravedad del cuadro médico que enfrentaba el artista.

La campaña en GoFundMe recaudó más de un millón de pesos. IG: milkman

Belinda se despide de Milkman

La cantante Belinda compartió un mensaje público tras confirmarse el fallecimiento de su amigo y colaborador. Ambos trabajaron juntos en la canción “Sueño de ti” en 2013.

“Una de las personas más talentosas, buen amigo desde hace tantos años al que he admirado y respetado ya no está con nosotros”, escribió la intérprete.

En su mensaje, también recordó el vínculo profesional y personal que mantuvieron a lo largo de los años.

“Agradezco a la vida que me diera la oportunidad de conocer tu talento y trabajar contigo, jamás lo olvidaré… Sé que luchaste hasta el final”, añadió .

Días antes, Belinda se había sumado a las solicitudes de apoyo durante la hospitalización del productor.

“Mi gran amigo Milkman está pasando por una situación muy difícil de salud… por favor ayúdenos para que pueda salir adelante”, publicó en sus redes sociales.

Belinda recordó su colaboración y amistad con el productor. (Foto: Mezcal Entertainment)

Reacciones del medio musical

La disquera Sony Music México expresó sus condolencias tras conocerse la noticia del fallecimiento del productor.

“Expresamos a su familia nuestro más sentido pésame. Descanse en paz”, escribió la compañía en su cuenta oficial.

Milkman fue reconocido por su trabajo como productor y colaborador dentro de la escena urbana, además de su cercanía con distintos artistas antes de que algunos alcanzaran mayor proyección internacional.

La familia señaló que el legado del artista permanecerá en su obra y en las colaboraciones que realizó a lo largo de su trayectoria profesional.