Prime Video abre la House of Ron

Definitivamente, los fanfics son lo de hoy.

Prime Video presumió adelantos de sus producciones internacionales y destacó el alcance que las adaptaciones de Wattpad (plataforma de creación literaria y lectura) han tenido, en especial con la trilogía de los Culpables, escrita por Mercedes Ron y protagonizada por Nicole Wallace, quien, incluso, alcanzó un contrato de exclusividad con la plataforma.

Más de 100 millones de espectadores alcanzó, por eso no sorprende que Reino Unido hizo su propia versión con Your Fault.

Nicole habló de su contrato y de su experiencia en Culpables y Postcards from Italy.

“Realmente no hay ninguna (similitud). Mia es la idea que tenemos de una chica de Nueva York que tiene mucho dinero y puede hacer lo que quiera con su vida, y Noah es todo lo contrario: viene de un hogar muy humilde y, obviamente, es un contexto cultural muy diferente. Creo que eso es lo que realmente me gusta de Postcards from Italy, ese choque entre Italia y Estados Unidos”, comentó.

Además, la actriz será parte de la Casa de los espíritus, la adaptación al libro de Isabel Allende en la que comparte créditos con Alfonso Herrera y bajo la dirección de Dolores Fonzi.

“Es una adaptación increíble, es muy respetuosa; despierta tanta admiración en todos los que hemos participado en ella que creo que eso realmente se refleja en el trabajo. Pienso que todos somos muy conscientes de la historia que queríamos contar; el vestuario, el maquillaje, todo es tan hermoso... creo que es uno de los sets más increíbles en los que he estado jamás”, contó la española de 23 años.

También, Prime Video confirmó el universo House of Ron, una alianza con la escritora Mercedes Ron en la que se tiene prevista una decena de producciones basadas en su obra: 30 sunsets para enamorarte, Dímelo bajito 1 y 2, y Enfrentados, entre otros.

México también está presente con Venganza, de Álex Speitzer y Omar Chaparro, que llegará a cines antes de estar en streaming, y I’d Rather Die, un drama posapocalíptico con zombies y harta chaviza.

En cuanto a contenido asiático hubo un par de contenidos bastante atractivos. Primero, los otakus. Uno de los mangas de culto más subestimados en la historia tendrá un remake interesante, se trata de Fist of the North Star: Hokuto no Ken, de Warner y TMS Entertainment, además de The Ghost in the Shell.

Después, no podía quedar fuera el drama coreano. Como sorpresa, Prime Video anunció Siren’s Kiss, un thriller psicológico y romántico con nada más y nada menos que Park Min-young (Her Private Life) y Wi Hajun (El juego del calamar).