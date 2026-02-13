"Vas a acabar en la cárcel": Mr Doctor denuncia estafa por más de 600 mil pesos

Mr. Doctor, mejor conocido por enfrentar a personajes como Marilyn Cote en redes sociales, denunció públicamente haber sido víctima de una estafa por más de 600 mil pesos, presuntamente cometida por una persona que operaba en Puebla bajo esquemas de confianza personal y promesas de inversión.

A través de un video difundido en redes sociales, el creador de contenido relató que el presunto fraude no sólo lo afectó a él, sino a decenas de personas que habrían perdido dinero, propiedades e incluso bienes patrimoniales.

“Me acabo de enterar que me estafaron con más de medio millón de pesos… ha estafado a decenas de personas con millones de pesos y yo fui una de sus víctimas”, señaló.

Un fraude basado en la confianza personal

Según su testimonio, el presunto responsable habría utilizado un modus operandi centrado en generar vínculos cercanos con sus víctimas antes de concretar los engaños.

El youtuber explicó que la persona se integraba a la vida personal de quienes después resultaban afectados: acudía a reuniones familiares, fiestas e incluso eventos religiosos para construir credibilidad.

“Se gana la confianza llevando a sus víctimas con sus familias, invitándolos a fiestas, a bautizos… para al final desaparecerse”, denunció.

En su caso, detalló que las pérdidas se dieron mediante entregas de dinero en efectivo y transacciones vinculadas a supuestos proyectos de negocio que nunca se concretaron.

Daño económico que iría más allá de su caso

El denunciante aseguró haberse reunido recientemente con otras personas afectadas, quienes habrían sufrido pérdidas mucho mayores.

Entre los daños señalados se encuentran:

Despojo de vehículos

Pérdida de terrenos y propiedades

Endeudamiento por inversiones fallidas

Embargos derivados de compromisos financieros

“A otras personas… les quitó carros, casas, terrenos… ha hecho que personas se endeuden”, afirmó.

De acuerdo con su estimación preliminar, el monto total del presunto fraude colectivo podría superar los 10 millones de pesos.

Denuncias en proceso

Aunque evitó revelar el nombre del señalado, el creador indicó que ya existen pruebas, materiales y confesiones que formarían parte de denuncias formales en curso.

“Tengo todas las pruebas… todas tus confesiones, vas a acabar en la cárcel”, expresó en el video.

También adelantó que hará pública la identidad del presunto responsable una vez que los procesos legales avancen.

De exhibir fraudes… a ser víctima

El caso ha generado impacto entre sus seguidores debido a que el youtuber se ha posicionado durante años como denunciante de pseudoterapias y estafas médicas.

En su mensaje, reconoció la contradicción emocional de haber caído en un esquema similar al que suele denunciar.

“Me gustaría decir que, a pesar de que soy cazacharlatanes, fui víctima de uno… no dentro de la medicina, pero sí en cuestiones económicas”, declaró.

También admitió sentimientos de impotencia tras lo ocurrido:

“Aún así viene este sentimiento de decir: ¿cómo no me di cuenta antes?”

Mr. Doctor llama a denunciar

El creador hizo un llamado público a otras posibles víctimas para presentar denuncias formales y evitar que el caso quede impune.

Señaló que en grupos vecinales de Puebla el tema ya se ha viralizado y que más personas han comenzado a compartir testimonios.