Belinda dice adiós al rubio y cambia de look para la serie de 'Carlota'

Belinda está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera. Desde Madrid, ciudad donde reside actualmente por motivos laborales, la artista mostró un cambio de look que llamó de inmediato la atención.

Su transformación no pasó desapercibida, no solo por lo impactante, sino por el trasfondo que acompaña este nuevo estilo: su preparación para interpretar a Carlota de Bélgica, un papel clave en una serie histórica que promete destacar en su carrera.

Especial

El nuevo look de Belinda

Belinda dejó atrás el rubio y ahora podemos verla con el cabello en un color más oscuro. La elección de un tono castaño oscuro con ondas suaves se aleja de la imagen habitual que solía mostrar Belinda. Este look, mucho más sobrio y natural, refleja un estilo elegante y en sintonía con la estética del siglo XIX, necesaria para el papel que protagonizará.

Hasta ahora, en su día a día, la cantante ha optado por llevar el cabello suelto y con movimiento. Sin embargo, se espera que para la serie adopte peinados más complejos, como recogidos elaborados y caireles a los lados, características propias de la época en la que vivió Carlota.

Instagram

Belinda habla sobre su cambio de imagen

La decisión de modificar su apariencia no fue tomada a la ligera. A través de sus historias en redes sociales, la propia artista compartió que este giro en su estilo tuvo un impacto significativo:

“Me prometí que no me iba a volver a cambiar el color de pelo en mucho tiempo, pero llegó Carlota a cambiarlo todo”, escribió, dejando ver lo importante que es este papel para ella tanto en lo artístico como en lo personal.

Instagram

Belinda se muda a Madrid

A principios de este 2026, la artista decidió mudarse temporalmente a España. A pesar del ritmo de trabajo, Belinda ha seguido compartiendo contenido en redes sociales. Recientemente, aprovechó el mismo video en el que mostró su nuevo look para agradecer a sus fans por un reconocimiento especial que recibió en la plataforma TikTok.

El tema "La Cuadrada", que interpreta junto al cantante Tito Double P, fue elegido como "Mejor Canción" en los TikTok Awards 2026.

Instagram

“Gracias a todos los fans que votaron para que yo ganara. Los amo muchísimo”, dijo sonriente.

Hasta el momento no se han dado detalles de cuándo estrenaría la serie, pero lo que se podría ver en la serie es cómo Carlota se casa con Maximiliano de Habsburgo y posteriormente su llegada a México para convertirse en los emperadores del país.

PJG