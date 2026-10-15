Exnovia de RJ Mitte revela cómo fue su relación tras la muerte del actor

La muerte de RJ Mitte, actor conocido por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad, provocó que personas cercanas a él compartieran recuerdos de su vida. Entre ellas se encuentra Saint Sasha, fotógrafa y exnovia del actor.

Sasha recurrió a Instagram el martes 13 de octubre para dedicarle un mensaje en el que recordó cómo fue su noviazgo y la importancia que tuvo Mitte en su vida.

RJ Mitte, actor de Breaking Bad, recibió un emotivo mensaje de su exnovia Saint Sasha tras su fallecimiento. Reuters

¿Qué dijo Saint Sasha, exnovia de RJ Mitte, tras su muerte?

A través de su cuenta de Instagram, Saint Sasha compartió dos fotografías de la época en que mantuvo una relación con RJ Mitte. Las imágenes estuvieron acompañadas de un mensaje en el que recordó al actor como su primer amor.

La fotógrafa explicó que conoció el amor de pareja a los 18 años y que su experiencia junto al protagonista de Breaking Bad marcó su manera de entender las relaciones sentimentales.

“RJ fue la primera persona en mostrarme cómo un hombre debe tratar a una mujer”, escribió Sasha, quien también destacó el apoyo que recibió del actor durante su noviazgo.

De acuerdo con su publicación, Mitte fue una persona que la motivó a confiar en sí misma y a perseguir sus objetivos, algo que aseguró no haber olvidado pese al paso de los años.

“Fue el primer compañero en impulsarme y hacerme sentir imparable”, expresó la fotógrafa, quien también lo describió como alguien de gran generosidad y con una personalidad poco común.

Sasha explicó que, aunque su relación amorosa terminó, ambos conservaron una amistad. Por ello, la noticia de su fallecimiento resultó difícil de asimilar.

En la parte final de su mensaje, aseguró que siempre recordaría el cariño que recibió del intérprete y la manera en que la hizo sentir durante su relación.

“Nunca, en ninguna vida, podría olvidarlo y cómo me hizo sentir”, escribió antes de despedirse con unas palabras de agradecimiento y cariño hacia quien fue su pareja.

El homenaje de Saint Sasha se publicó antes de que varios integrantes del elenco de Breaking Bad compartieran sus propios mensajes de despedida.

RJ Mitte y su exnovia Saint Sasha durante su relación. La fotógrafa lo recordó como su primer amor tras su muerte. IG saintsashaa

¿Quién era la prometida de RJ Mitte cuando murió?

Aunque Saint Sasha formó parte de su vida sentimental, al momento de su fallecimiento RJ Mitte estaba comprometido con Kennedy Suarez, con quien mantenía una relación de varios años.

La pareja había sido amiga durante aproximadamente una década antes de comenzar su noviazgo. Su relación cambió cuando ambos reconocieron que sus sentimientos habían dejado de ser únicamente de amistad.

El 10 de octubre de 2025, Mitte le pidió matrimonio a Suarez durante una gala benéfica realizada en Carlsbad, California, con motivo del cumpleaños número 30 de su pareja.

La propuesta ocurrió durante un evento de recaudación de fondos para United Cerebral Palsy, organización con la que el actor colaboraba en favor de las personas con discapacidad.

Tras anunciar su compromiso, Mitte habló públicamente sobre sus planes de matrimonio y describió a Kennedy como una persona que lo motivaba a superarse.

En declaraciones difundidas por la revista People, el actor expresó su entusiasmo por haber encontrado a una compañera con quien deseaba compartir su futuro.

Suarez también lo acompañaba a eventos profesionales y participaba en actividades relacionadas con las causas sociales que apoyaba el intérprete.

La muerte de Mitte ocurrió dos días después del primer aniversario de su compromiso, celebrado el 10 de octubre de 2025. La pareja no había anunciado públicamente una fecha para su boda.

RJ Mitte, actor de Breaking Bad, fue recordado por su exnovia Saint Sasha, quien compartió un mensaje de despedida. Reuters

¿Qué dijeron los actores de Breaking Bad sobre la muerte de RJ Mitte?

La muerte de RJ Mitte también generó mensajes de despedida entre sus antiguos compañeros de Breaking Bad, serie de AMC que se transmitió entre 2008 y 2013.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Bryan Cranston, quien interpretó a Walter White, padre del personaje de Mitte, durante las cinco temporadas de la producción.

A través de Instagram, Cranston recordó la determinación del joven actor y su trabajo para impulsar una mayor representación de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.

El ganador del Emmy también reveló que ambos habían intercambiado mensajes semanas antes de su fallecimiento y que buscaban una fecha para reunirse a almorzar.

RJ Mitte, Aaron Paul y Bryan Cranston, actores de Breaking Bad, durante un homenaje a Cranston en Hollywood. Reuters

Por su parte, Dean Norris, quien interpretó a Hank Schrader, recordó el cariño que desarrolló por Mitte durante las grabaciones, pese a que sus personajes no mantenían una relación de padre e hijo.

Aaron Paul, conocido por interpretar a Jesse Pinkman, también le dedicó un mensaje en el que expresó su tristeza y recordó la amistad que mantuvieron después de trabajar juntos.

Mitte interpretó a Walter “Flynn” White Jr., hijo de Walter y Skyler White. Al igual que su personaje, el actor vivía con parálisis cerebral, una condición que le diagnosticaron cuando tenía tres años.

Su participación en la serie le permitió ganar reconocimiento internacional y posteriormente colaborar con organizaciones dedicadas a defender los derechos de las personas con discapacidad.

El representante del actor confirmó que RJ Mitte murió por suicidio. Aunque inicialmente las autoridades de Brownsville señalaron que la investigación seguía abierta, el portavoz del intérprete informó la causa de su fallecimiento.

Antes de su muerte, Mitte continuaba trabajando en proyectos cinematográficos y promocionaba Talking to Strangers, película dirigida por Johnny Severin.