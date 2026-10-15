Laura Bozzo no está intubada, asegura su chofer; esto se sabe de su estado de salud 

Laura Bozzo en los últimos días ha preocupado por su estado de salud. La conductora fue hospitalizada de emergencia en un hospital de Acapulco; los primeros reportes apuntaban que la peruana presentaba por fuertes dolores abdominales y una deshidratación.

Sin embargo, horas después se confirmó que la verdadera causa de la hospitalización de Laura Bozzo fue por la ruptura de una úlcera gástrica, por la que tuvieron que realizarle una laparotomía exploratoria y posteriormente suturaron la lesión.

Laura Bozzo Foto: Cuartoscuro

Tras permanecer 24 horas hospitalizada en Acapulco, la conductora fue trasladada en una ambulancia a la Ciudad de México acompañada de su hija Alejandra. Laura Bozzo llegó alrededor de las 8 de la noche de este 14 de octubre al Hospital General en CDMX.

Chofer de Laura Bozzo da detalles del estado de salud de la conductora

Aarón, chofer de Laura Bozzo, quien viajó con la hija de la conductora, habló con varios medios de comunicación a su llegada a la Ciudad de México y dio detalles del estado de salud de la famosa.

IG: Laura Bozzo

De acuerdo con el asistente de Laura Bozzo, desmintió que la peruana esté intubada, aunque mencionó que está sedada después de haber sido intervenida quirúrgicamente.

“Fue intervenida quirúrgicamente por un tema de una úlcera gástrica, no está intubada, está estable. Sí está sedada, porque sigue un procedimiento quirúrgico”.

Por otra parte, contó que Laura Bozzo comenzó a sentirse mal por fuertes dolores abdominales, por lo que decidieron trasladarla al hospital, en donde también llegó con una deshidratación.

Laura Bozzo Captura Imagen TV

“Se empezó a sentir mal, con dolores en el abdomen. Llegó consciente, deshidratada por el tema y con dolor abdominal”.

Finalmente, un reportero de Venga la Alegría, quien se encuentra afuera del Hospital General en CDMX señaló que Laura Bozzo se reporta estable, pero delicada y se espera que le hagan más estudios a lo largo del día.

También se desconoce si las hijas de Laura Bozzo podrían cambiar a la conductora a un hospital privado para seguir siendo atendida.