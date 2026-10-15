U2 regresa a México: fechas y cuándo comprar boletos para sus conciertos 

U2 estará de regreso en México. Después de que hace unas semanas estuvieran de visita en la Ciudad de México para grabar un videoclip en las calles del centro de la CDMX, ahora la banda ha anunciado que pisará de nuevo tierras aztecas, en esta ocasión para dar dos conciertos.

Sin duda es una buena noticia para todos los amantes de la música de Bono y compañía, ya que será la oportunidad de disfrutar de su nuevo tour que lleva por nombre “The Greatest Show On Earth”.

FOTO: KARINA TEJADA. Excelsior

¿Cuándo y dónde se presentará U2 en México?

Te contamos que esta mañana U2 dio a conocer que llevarán su nueva gira a Latinoamérica y México no se podía quedar fuera de este importante tour de la agrupación.

Anota las fechas porque U2 reveló que regresarán a México, específicamente a la CDMX, para dar dos conciertos, los cuales se realizarán los próximos 23 y 26 de febrero del 2027 en el Estadio GNP.

IG: U2

¿Cuándo comprar boletos para ver a U2 en México?

Habrá varios días en los que podrás conseguir tus boletos para ver a U2 en alguno de los conciertos que darán en México. La primera será la venta Beyond, a la cual tendrán acceso aquellos que sean clientes exclusivos de Banamex. Podrás comprar tus boletos el 19 de octubre a las 9:00 AM en Ticketmaster.

Por otra parte, la preventa LineUp estará disponible para aquellos que tengan esta tarjeta y se realizará el 19 de octubre a las 3:00 PM en Ticketmaster.

Otro día en el que podrás comprar los boletos para ver a U2 será en la preventa Priority que también es disponible para ciertos tarjetahabientes de Banamex. La venta será el 20 de octubre a las 9:00 AM en Ticketmaster.

Toma en cuenta que el 21 de octubre a las 10:00 AM en Ticketmaster se realizará la preventa Banamex, a la cual podrás tener acceso si cuentas con una tarjeta de crédito o débito Banamex.

El 22 de octubre a las 10:00 AM en Ticketmaster se realizará una venta para fans para la cual te deberás de registrar en este link.

Finalmente, la venta general, con la cual puedes comprar tus boletos con cualquier tarjeta, será el 23 de octubre a las 10:00 AM en Ticketmaster.