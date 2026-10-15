¡Llovió cerveza! Travis desata la locura en CDMX con nostalgia y un Fran Healy volador

Hay bandas que se resisten a envejecer y otras, como Travis, que parecen llevarse bastante bien con el paso del tiempo. La agrupación escocesa regresó a la Ciudad de México para demostrar que sus canciones siguen tan vigentes como hace dos décadas y que, cuando se trata de armar una buena fiesta, todavía tienen varios ases bajo la manga.

Como parte del "Raze The Bar Tour", Fran Healy y compañía hicieron una parada triple en nuestro país. Primero se presentaron en el Festival Pulso GNP de Querétaro, el 10 de octubre; después llevaron su música al Escenario GNP Seguros de Monterrey, el día 12, y finalmente aterrizaron en el Pepsi Center de la capital, este 14 de octubre, donde los esperaba un público dispuesto a cantar hasta quedarse sin voz.

La cita comenzó a las 9:15 de la noche con un video en el que fans de distintas partes del mundo compartían sus canciones favoritas de la banda. Pero lo curioso vino después, y es que en tiempos donde parece imposible asistir a un concierto sin grabarlo de principio a fin, los celulares pasaron buena parte de la noche guardados. Esta vez, muchos prefirieron cantar, bailar y disfrutar el espectáculo.

Entre el público también había niños sobre los hombros de sus papás. Lulu Urdapilleta

Y la nostalgia no fue exclusiva de quienes crecieron escuchando a Travis. Entre el público también había niños sobre los hombros de sus papás, algunos todavía demasiado pequeños para entender por qué miles de adultos estaban tan emocionados. Eso sí, ya estaban recibiendo sus primeras lecciones de rock británico.

Los primeros acordes de "Bus" marcaron el arranque del concierto, seguidos por "Driftwood", que provocó uno de los primeros grandes coros de la noche. Para cuando llegó "Love Will Come Through", Fran Healy ya tenía al público en la bolsa y lo puso a moverse de un lado a otro, como si aquello fuera una reunión de viejos amigos.

Fran Healy se lanza al público y termina haciendo el "muertito"

Si algo tiene Travis es un repertorio perfecto para pasar del romance al despecho en cuestión de minutos. Y el propio Healy lo sabe. Antes de interpretar "Good Feeling", el cantante bromeó sobre lo divertida que puede ser su banda, capaz de escribir canciones de amor, otras para llorar por un corazón roto y algunas con una actitud más cercana al "fuck you".

Y vaya que el público estaba dispuesto a acompañarlos en cualquiera de esas emociones. Desde "Alive", los aplausos no dejaron de escucharse, mientras que "Writing to Reach You" trajo uno de los momentos más sentimentales de la velada.

Fran confesó que todavía se le rompía el corazón cada vez que cantaba ese tema. No fue el único. Entre los asistentes hubo quienes aprovecharon para sacar el celular y guardar un recuerdo de la canción, mientras otros simplemente se dedicaron a cantarla.

Después llegaron "Re-Offender" y "A Ghost", esta última acompañada por las palmas que pidió el vocalista y que rápidamente se convirtieron en un coro de "¡Travis, Travis!" que hizo sonreír a la banda.

Si algo tiene Travis es un repertorio perfecto para pasar del romance al despecho en cuestión de minutos. Lulu Urdapilleta

Pero si alguien pensaba que la noche se limitaría a cantar canciones tristes con una cerveza en la mano, Fran tenía otros planes.

Durante "Gaslight", el cantante decidió abandonar la seguridad del escenario y aventarse sobre el público para hacer el famoso "muertito". Los fans no lo pensaron dos veces y lo recibieron con los brazos abiertos y lo pasearon por encima de sus cabezas. De regreso en tierra firme, Healy se secó el sudor y lanzó su toalla a los asistentes, que se apresuraron a conseguir el recuerdo.

Durante "Gaslight", el cantante decidió abandonar la seguridad del escenario y aventarse sobre el público para hacer el famoso "muertito" Lulu Urdapilleta

Travis hace volar una guitarra y desata una lluvia de cerveza

Conforme avanzaba el concierto, Travis fue sacando sus mejores cartas. Durante "Closer", cientos de luces de celulares iluminaron el Pepsi Center, creando una postal que contrastaba con la energía que minutos después se desataría con "Sing".

Bastó que Fran gritara "Sing, Mexico City!" para que miles de voces se unieran en uno de los coros más esperados de la noche. No importaba si habían pasado más de 20 años desde que escucharon la canción por primera vez, la letra seguía intacta en la memoria.

La fiesta continuó con "Selfish Jean", que puso a bailar al público, y "Turn", donde Healy decidió presumir otra de sus habilidades. En pleno entusiasmo, lanzó su guitarra varios metros hacia arriba y consiguió atraparla al vuelo, una maniobra que provocó gritos y aplausos. Por fortuna para él, y para el instrumento, todo salió bien.

Bastó que Fran gritara "Sing, Mexico City!" para que miles de voces se unieran en uno de los coros más esperados de la noche. Lulu Urdapilleta

También hubo espacio para ponerse románticos. "Flowers in the Window" fue dedicada a las mujeres presentes, quienes respondieron cantando a todo pulmón, mientras que "The Beautiful Occupation", "As You Are" y "Humpty Dumpty" completaron una velada que tuvo momentos para todos los estados de ánimo.

Y como si los clásicos no fueran suficiente regalo, la banda aprovechó su encuentro con los mexicanos para compartir una noticia, y es que se encuentran trabajando en su undécimo álbum de estudio. Una buena señal para quienes esperan que Travis siga sumando canciones a su repertorio y, de paso, encuentre otro pretexto para regresar al país.

Sin embargo, todavía faltaba el momento que muchos habían esperado desde el inicio. "Why Does It Always Rain on Me?" apareció para cerrar la noche y, como dicta la tradición, el Pepsi Center se convirtió en una fiesta de brincos, gritos y vasos volando por los aires, "Come on, Mexico!", gritó Fran, mientras los asistentes saltaban al ritmo de uno de los mayores éxitos de la agrupación. Y aunque afuera no llovía, dentro del recinto más de uno terminó empapado de cerveza.

La banda aprovechó su encuentro con los mexicanos para compartir una noticia, y es que se encuentran trabajando en su undécimo álbum de estudio Lulu Urdapilleta

Así, entre guitarras, canciones que se niegan a pasar de moda y un cantante que no tuvo miedo de lanzarse a los brazos de sus seguidores, Travis se despidió de la Ciudad de México.

Porque quizá ya no estamos en los noventa, pero durante un par de horas, en el Pepsi Center, nadie pareció extrañarlos demasiado; los teníamos de vuelta, aunque fuera por una noche.