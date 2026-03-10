Lectura de testamento de mamá de Aislinn Derbez se retrasa por presuntas inconsistencias

A poco más de tres meses del fallecimiento de la actriz de doblaje Gabriela Michel, el proceso legal para la lectura de su testamento habría sufrido un contratiempo inesperado.

Según reveló la periodista Ana María Alvarado durante el programa Sale el Sol, las hijas de la artista acudieron recientemente a una notaría en la Ciudad de México con el objetivo de iniciar formalmente la sucesión testamentaria. Sin embargo, el trámite no pudo llevarse a cabo como estaba previsto.

De acuerdo con la información difundida en el programa matutino, la diligencia se suspendió debido a presuntas inconsistencias detectadas en el acta de defunción de Gabriela Michel. Estas irregularidades habrían generado dudas legales que impidieron avanzar con la lectura oficial del documento que define la distribución de sus bienes.

Además, se mencionó que una persona clave dentro del procedimiento notarial no estuvo presente durante la cita, lo que también habría influido en el aplazamiento del proceso.

Dudas sobre el acta de defunción

Durante la emisión de Sale el Sol, Ana María Alvarado explicó que las inconsistencias detectadas estarían relacionadas con datos fundamentales del documento oficial, como el día exacto, el lugar y la causa del fallecimiento.

Estas discrepancias habrían levantado alertas dentro del proceso notarial, ya que la información del acta debe coincidir plenamente con los registros legales antes de que pueda ejecutarse una sucesión testamentaria.

Inicialmente se informó que la actriz de doblaje había fallecido en una casa de reposo ubicada cerca de su domicilio en el Estado de México. Sin embargo, versiones posteriores apuntan a que los datos del documento no coinciden completamente con esa versión, lo que provocó dudas dentro del procedimiento legal.

Hasta ahora, ni la familia ni representantes legales de las herederas han emitido un posicionamiento público sobre el tema.

La relación entre Gabriela Michel y Aislinn Derbez

La muerte de Gabriela Michel ocurrió el 24 de noviembre y generó una ola de reacciones en el mundo del entretenimiento mexicano.

La actriz de doblaje tenía 65 años y, según confirmó posteriormente su hija, falleció a causa de un infarto, luego de que inicialmente circularan versiones sobre un posible accidente doméstico.

Michel fue una figura importante dentro del mundo del doblaje en México. Entre sus trabajos más conocidos se encuentra la voz en español del personaje Samantha Jones, interpretado por Kim

Cattrall en la serie Sex and the City, así como el personaje de la Reina Clarion en las películas animadas de Tinker Bell.

En el ámbito personal, fue pareja del reconocido actor y comediante Eugenio Derbez durante la década de los años 80. De esa relación nació su hija Aislinn Derbez, quien con el tiempo siguió los pasos de sus padres en la industria del entretenimiento.

Aislinn ha hablado en diversas ocasiones del estrecho vínculo que mantenía con su madre. En redes sociales solía compartir momentos familiares que evidenciaban la cercanía entre ambas, así como la relación especial que Michel también tenía con su nieta.

Un legado en el doblaje y la actuación

Además de ser recordada como la madre de una de las actrices más conocidas de México, Gabriela Michel dejó una trayectoria destacada dentro del doblaje y la locución.

Durante años participó en múltiples producciones internacionales, dando voz a personajes emblemáticos del cine y la televisión. También trabajó como directora de escena en el programa familiar En familia con Chabelo y fundó una escuela de actuación y danza junto a su entonces pareja, Eugenio Derbez.

Tras su separación del comediante, Michel rehízo su vida y posteriormente formó una familia con el actor y conductor Jorge Alberto Aguilera, con quien tuvo dos hijas más Michelle y Chiara.

gabriela michel

La sucesión testamentaria sigue en pausa

Por ahora, el proceso legal para conocer el contenido del testamento de Gabriela Michel permanece detenido mientras se aclaran las supuestas inconsistencias en el acta de defunción.

Este tipo de procedimientos suele requerir que toda la documentación oficial esté completamente verificada antes de proceder con la lectura del testamento y la distribución de bienes.

Mientras tanto, la familia continúa atravesando el duelo por la pérdida de una mujer que dejó huella en el mundo del doblaje mexicano y que, además, fue una figura clave en la vida personal y artística de su hija, Aislinn Derbez.

