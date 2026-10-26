¿Qué cambiaría Eugenio Derbez de su paternidad? El actor rompe el silencio y deja una lección

Con más de cuatro décadas de experiencia como padre, Eugenio Derbez reconoce que hay algo que habría querido hacer diferente: dedicar todavía más tiempo a sus hijos mientras crecían.

¿Qué cambiaría Eugenio Derbez de su paternidad?

Aunque durante años concentró sus esfuerzos en trabajar para ofrecerles estabilidad económica y construir un patrimonio, hoy considera que la presencia y los recuerdos compartidos tienen un valor que ningún bien material puede sustituir.

Eugenio Derbez confesó que su mayor enseñanza como padre llegó con el paso de los años, cuando comprendió que los recuerdos compartidos pueden ser más valiosos que los bienes materiales. IG aislinnderbez

Durante una entrevista con Despierta América, el actor y comediante reflexionó sobre los aprendizajes que le ha dejado la paternidad y admitió que con el paso del tiempo cambió su manera de entender lo que realmente necesitan los hijos.

Toda mi vida trabajé para darles un patrimonio, para darles una vida mejor y hoy me doy cuenta de que lo que más les hubiera gustado a ellos hubiera sido mi tiempo al 100%”, confesó.

Eugenio Derbez revela la lección que aprendió como padre

La reflexión surgió al hablar de los errores que más le han enseñado a lo largo de su vida. Para Derbez, convertirse en padre siendo joven significó aprender sobre la marcha mientras intentaba construir una carrera y, al mismo tiempo, encontrar espacios para convivir con sus hijos.

El actor asegura que hizo malabares para combinar su carrera con la paternidad, aunque ahora reconoce que habría querido disponer de más tiempo para estar con sus hijos. IG aislinnderbez

El actor es padre de Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana, quienes llegaron en distintas etapas de su vida. Esa diferencia generacional también le ha permitido observar su propia paternidad desde perspectivas distintas y reconocer que algunas prioridades cambian con los años.

El consejo de Eugenio Derbez para otros padres

A partir de su experiencia, Derbez compartió una recomendación dirigida especialmente a quienes actualmente están criando a sus hijos. Su mensaje no consiste en restarle importancia al trabajo o a la estabilidad económica, sino en recordar que el tiempo familiar no puede recuperarse.

Y ese es el consejo que siempre le doy a los papás. No pienses en dejarles un departamento, un coche, una casa, dales tiempo porque esos recuerdos se los van a llevar toda la vida”, expresó.

Eugenio Derbez reconoce que, aunque trabajó durante años para construir un patrimonio para sus hijos, hoy considera que ellos habrían valorado más tener su tiempo. IG deviajeconlosderbez

Para el actor, trabajar por el bienestar de una familia puede convertirse en una tarea absorbente. La intención de garantizar mejores oportunidades puede hacer que los padres pospongan momentos que, con el paso de los años, terminan adquiriendo un significado mucho mayor.

Derbez tampoco considera que sus esfuerzos hayan sido un fracaso. Por el contrario, reconoce que hizo lo posible por combinar su carrera con su responsabilidad como padre y que, incluso siendo joven, buscaba la manera de estar cerca de sus hijos.

Eugenio Derbez habla de su paternidad con Aitana

Derbez asegura que continúa aprendiendo y tratando de encontrar un equilibrio entre sus compromisos profesionales y la vida familiar. La experiencia acumulada durante décadas le ha permitido mirar la crianza con mayor perspectiva.

Eugenio Derbez reconoce que tuvo que aprender sobre la marcha y ahora busca aplicar esas experiencias en la crianza de Aitana. FB Eugenio Derbez

Ahora estoy tratando de ser una mejor versión de padre con Aitana, pero aun así creo que, con todo y todo, creo que fui un buen padre desde que era joven, me hacía malabares para estar con ellos y lo lograba”, señaló.

Las polémicas sobre la paternidad de Eugenio Derbez

Sus palabras también llegan en medio de las distintas percepciones que han existido sobre su papel como padre. En el pasado, Victoria Ruffo, madre de José Eduardo, ha cuestionado públicamente algunos aspectos de la relación que Derbez mantuvo con su hijo durante su infancia.

En varias ocasiones Victoria Ruffo ha cuestionado públicamente algunos aspectos de la relación que Derbez mantuvo con su hijo durante su infancia. Foto: Instagram / @ederbez

El actor, sin embargo, sostiene que siempre procuró hacer lo mejor que pudo dentro de las circunstancias que enfrentaba. Más allá de las diferencias familiares, para Eugenio Derbez, la paternidad ha sido también un proceso de aprendizaje.

Y si pudiera modificar algo de aquellos primeros años, no necesariamente sería trabajar menos para construir un futuro, sino encontrar más momentos para estar presente en el camino hacia ese futuro.