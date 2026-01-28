Alessandra Rosaldo explota y defiende a su hija tras cover de KPop Demon Hunters con Vadhir | VIDEO

Para Alessandra Rosaldo, su hija Aitana es el centro de su universo. La cantante no solo presume con orgullo cada logro de la menor, fruto de su matrimonio con Eugenio Derbez, sino que también se mantiene firme cuando se trata de protegerla del escrutinio público.

A sus 11 años, Aitana Derbez se vio envuelta recientemente en una ola de comentarios negativos en redes sociales, situación que llevó a su madre a alzar la voz sin titubeos y enviar un mensaje claro a quienes cuestionaron a la menor.

El video de Aitana que desató la polémica en redes sociales

La controversia comenzó tras la publicación de un video en YouTube el pasado 17 de enero, en el que Aitana aparece cantando junto a su hermano Vadhir Derbez. En el clip, ambos interpretan "Golden", uno de los temas más populares de la película "KPop Demon Hunters".

Lo que parecía ser un momento familiar y artístico terminó generando una serie de críticas por parte de algunos usuarios, quienes no dudaron en emitir comentarios negativos hacia la niña. La reacción no pasó desapercibida y rápidamente el video comenzó a circular en distintas plataformas.

Cabe recordar que no es la primera vez que Vadhir y Aitana colaboran juntos. Anteriormente, los hermanos ya habían realizado otro cover musical, el cual fue bien recibido por sus seguidores, demostrando la afinidad artística que existe entre ambos.

“Conozco perfectamente a mi hija”, responde Alessandra Rosaldo

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, Alessandra Rosaldo fue cuestionada sobre los comentarios dirigidos a su hija. Con serenidad, pero con un tono firme, dejó clara su postura y defendió sin rodeos las capacidades de Aitana.

Sé perfectamente bien quién es mi hija, conozco sus talentos, conozco sus capacidades, expresó la artista.

Alessandra Rosaldo dejó entrever que, como madre, tiene plena confianza en el desarrollo artístico de la menor y en el entorno familiar que la acompaña en cada paso.

Un vínculo especial entre Vadhir y Aitana

Más allá de la polémica, Alessandra destacó la relación cercana y entrañable que existe entre Aitana y Vadhir. Para la cantante, la conexión entre sus hijos es evidente y se refleja cada vez que comparten escenario juntos.

Entre Vadhir y Aitana hay una conexión hermosa. Estar con ellos es de verdad derretirte de amor, comentó, dejando ver el orgullo que siente por el cariño y el apoyo mutuo que se profesan como hermanos.

Vadhir Derbez

Un mensaje directo a los haters

La actriz también aprovechó el momento para reflexionar sobre quienes lanzan ataques desde el anonimato digital, especialmente cuando estos van dirigidos a menores de edad.

La gente solamente puede escupir lo que trae adentro. Si alguien tiene suficiente enojo, frustración u odio como para decir cosas así de una niña, ¿qué te puedo yo decir?, señaló Alessandra antes de retirarse

José Eduardo Derbez también fija postura

El tema no pasó desapercibido dentro de la familia Derbez. José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, también expresó su incomodidad ante los ataques dirigidos a su hermana menor.

"Meternos con menores de edad ya cambia la cosa", afirmó el actor, reconociendo que si bien las críticas forman parte del medio artístico, existen límites que no deberían cruzarse.

Con la experiencia que le ha dado crecer bajo los reflectores, José Eduardo subrayó la diferencia entre enfrentar señalamientos siendo adulto y hacerlo siendo un niño.

Uno ya está curtido de todo lo que nos pueden decir, pero con menores no está padre. Aunque también es difícil controlar las redes sociales, concluyó.

La defensa de Alessandra Rosaldo y el respaldo de la familia Derbez reabren la conversación sobre el impacto de las críticas digitales y la importancia de proteger a los menores en el mundo del espectáculo.

