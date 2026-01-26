Estrenos de Netflix en febrero 2026: series, películas, anime y documentales

Netflix arranca febrero de 2026 con un catálogo que combina regresos esperados, thrillers, dramas basados en hechos reales, animación para adultos, anime de alto impacto y documentales centrados en figuras clave del deporte y la cultura.

Lejos de un mes ligero, la plataforma apuesta por dramas, thrillers y regresos de franquicias que ya cuentan con una base sólida de seguidores, mientras el anime y los documentales aportan contraste y profundidad al panorama.

Series que estarán en Netflix en febrero 2026

El eje criminal domina buena parte de las series del mes. La investigación vuelve al centro con la segunda temporada de Niebla de invierno, donde un asesinato enredado en secretos familiares obliga al oficial Garundi y a su nueva jefa a recorrer un camino cada vez más turbio. En una línea similar, El abogado del Lincoln regresa con su cuarta temporada, colocando a Mickey Haller en su situación más vulnerable: acusado de un homicidio que no cometió, enfrentado a una fiscal implacable y con su carrera —y libertad— en juego.

El crimen también adopta un tono social en Las leonas, donde cinco mujeres, empujadas por la desesperación, deciden formar una banda para asaltar bancos como última salida. La serie se suma a una tendencia de relatos que exploran el delito no desde el espectáculo, sino desde las circunstancias que lo detonan.

En esa misma línea emocional, Cómo llegar al cielo desde Belfast mezcla misterio y drama personal cuando tres amigas intentan resolver la muerte de alguien cercano mientras ocultan un secreto que podría destruirlas.

Vínculos marcados por un pasado que no se fue

Más allá del crimen, varias historias de febrero giran en torno a relaciones que nunca lograron cerrarse. Unfamiliar reúne a dos exespías cuyo pasado vuelve de forma violenta, obligándolos no solo a huir o pelear, sino a enfrentar verdades que evitaron durante años.

Ese juego entre identidad, deseo y ocultamiento también aparece en el regreso de Bridgerton, que estrena la segunda parte de su cuarta temporada. Esta vez, la atención se centra en Benedict Bridgerton, cuyo destino cambia tras conocer a una misteriosa mujer en un baile de máscaras, reafirmando el interés de la serie por las apariencias y lo que se esconde detrás de ellas.

Comedia animada para romper el tono

En medio de un mes dominado por tensiones y conflictos, Netflix suma una apuesta de animación para adultos con La ley de Las Vegas. La serie transforma los casos más absurdos de la ciudad en espectáculos judiciales protagonizados por un abogado y una ilusionista, funcionando como contrapunto al dramatismo del resto del catálogo.

Calendario de series de televisión para febrero 2026 en Netflix

Niebla de invierno – Temporada 2 (Próximamente)

– Temporada 2 (Próximamente) Las leonas (5 de febrero)

(5 de febrero) El abogado del Lincoln – Temporada 4 (5 de febrero)

– Temporada 4 (5 de febrero) Unfamiliar (5 de febrero)

(5 de febrero) Cómo llegar al cielo desde Belfast (12 de febrero)

(12 de febrero) La ley de Las Vegas (20 de febrero)

(20 de febrero) Bridgerton – Temporada 4, Parte 2 (26 de febrero)

Las leonas se estrena en Netflix en febrero Netflix

Películas: caídas personales, obsesiones y tragedias

El cine de febrero también se articula alrededor de personajes en crisis. 28 días abre el mes con el retrato de una escritora obligada a enfrentar su adicción tras un colapso público. A ello se suma la llegada completa de la trilogía Cincuenta sombras de Grey, que revisita una relación marcada por el control, la negociación emocional y las consecuencias de un vínculo tóxico.

En contraste, el drama histórico y el thriller europeo toman fuerza con El vínculo sueco, basada en hechos reales durante la Segunda Guerra Mundial, y con títulos como Cortafuego y Los huérfanos, donde la tragedia familiar y la venganza empujan la narrativa hacia escenarios de alta tensión.

Calendario de películas para febrero 2026 en Netflix

28 días (1 de febrero)



(1 de febrero) Cincuenta sombras de Grey (4 de febrero)

(4 de febrero) Cincuenta sombras más oscuras (4 de febrero)

(4 de febrero) Cincuenta sombras liberadas (4 de febrero)

(4 de febrero) El vínculo sueco (19 de febrero)

(19 de febrero) Cortafuego (20 de febrero)

(20 de febrero) Los huérfanos (20 de febrero)

Cincuenta sombras de Grey se estrena en Netlfix Especial

Los estrenos de anime para febrero 2026

El anime no queda relegado este mes. BAKI-DOU: The Invincible Samurai se perfila como uno de los estrenos más esperados, al enfrentar a Baki y los luchadores de la arena subterránea contra Musashi Miyamoto, una figura legendaria que regresa como amenaza absoluta.

Baki Dou, el anime que se estrenará en Netflix en febrero 2026 Especial

Historias reales: obsesión, disciplina y excelencia

Los documentales de febrero comparten un mismo hilo conductor: la exigencia extrema. Brillantina y oro: Danza sobre hielo sigue a las mejores parejas rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, mientras La reina del ajedrez retrata el camino de Judit Polgár para reclamar su lugar entre los grandes del ajedrez. A ellos se suma Soy Gordon Ramsay, que muestra al chef intentando equilibrar su imperio global con su vida personal.

Calendario de documentales para febrero 2026 en Netflix

Brillantina y oro: Danza sobre hielo (1 de febrero)

(1 de febrero) La reina del ajedrez (6 de febrero)

(6 de febrero) Soy Gordon Ramsay (18 de febrero)

Con este catálogo, Netflix perfila febrero de 2026 como un mes dominado por relatos intensos, personajes al borde y regresos que prefieren profundizar en conflictos humanos antes que apostar por el espectáculo fácil.