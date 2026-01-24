Netflix producirá documental sobre la trilogía entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin

Netflix volverá a entrar de lleno al boxeo con una de las rivalidades más emblemáticas de la era moderna. La plataforma de streaming anunció que producirá un documental de largometraje centrado en la trilogía entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, una saga que marcó una época y redefinió el boxeo de alto perfil entre 2017 y 2022.

El proyecto será producido por Unanimous Media, compañía fundada en 2018 por la superestrella de la NBA Stephen Curry, y contará con la dirección de Juan Camilo Cruz. Aunque todavía no hay una fecha oficial de estreno, el anuncio confirma el interés de Netflix por seguir apostando por historias de alto impacto dentro del boxeo profesional.

Álvarez y Golovkin compartieron 36 asaltos sobre el ring en tres combates que estuvieron rodeados de expectativa, polémica y debate. El primer enfrentamiento se celebró en septiembre de 2017 y terminó en un empate por decisión dividida, resultado que desató controversia inmediata. Aquella noche, el mexicano retuvo el cinturón de The Ring en las 160 libras, mientras que Golovkin conservó los títulos del CMB, AMB y FIB.

La revancha llegó un año después, en septiembre de 2018. En esa ocasión, Canelo se impuso por decisión mayoritaria, en un combate cerrado que volvió a dividir opiniones, pero que inclinó definitivamente la balanza de la rivalidad a favor del tapatío.

El cierre de la trilogía ocurrió en septiembre de 2022, ya en el peso supermediano, con Álvarez defendiendo sus títulos indiscutidos. Aunque el tercer capítulo estuvo lejos del dramatismo de los anteriores, terminó con una amplia victoria por decisión para el mexicano.

Netflix no es ajeno a la figura de Canelo. En septiembre pasado, la plataforma transmitió su derrota ante Terence Crawford, una función que alcanzó a más de 40 millones de espectadores en todo el mundo y que reforzó el peso comercial del boxeador mexicano, incluso en la derrota.

Golovkin, por su parte, no ha vuelto a pelear desde aquella última caída ante Álvarez. A sus 43 años, cerró su etapa como peleador activo y a finales de 2025 fue elegido presidente de World Boxing, el organismo que rige el boxeo amateur a nivel global, iniciando una nueva faceta dentro del deporte desde el ámbito dirigencial.

El futuro inmediato de Álvarez ya empieza a tomar forma. Su regreso al ring está previsto para septiembre, con un rival aún por anunciar.

El 12 de septiembre, una pelea muy, muy, muy grande”, adelantó Turki Alalshikh, promotor del combate. “Se llamará ‘México contra el mundo’, con todos los peleadores del equipo de Canelo enfrentando al resto del mundo, y él encabezando el evento principal por un título mundial”.

Mientras ese escenario se construye, el documental promete revisitar una rivalidad que no solo definió carreras, sino que dejó una huella profunda en el boxeo contemporáneo.