Mason Thames de 'Cómo entrenar a tu dragón', el primero en llegar a los premios Oscar

Mason Thames, el protagonista del live-action de Cómo entrenar a tu dragón, se convirtió en la primera gran estrella en desfilar por la alfombra roja de los Premios Oscar 2026.

A su llegada a las inmediaciones del icónico Teatro Dolby de Los Ángeles, el actor demostró que su transición de figura juvenil a estrella de Hollywood es absoluta, marcando el inicio de la gala más importante de la industria cinematográfica.

El actor de Cómo entrenar a tu dragón apostó por un estilo que fusiona la sastrería clásica de la vieja escuela de Hollywood con toques contemporáneos de alta joyería.

Elegante y juvenil, la vestimenta de Mason Thames

Mason Thames se decantó por un sofisticado esmoquin negro de corte cruzado, una pieza de indudable elegancia que destaca por sus amplias solapas de pico confeccionadas en un lujoso satén brillante, creando un contraste visual sutil pero muy poderoso con la textura mate del resto del saco.

Debajo, combinó su saco con una inmaculada camisa de vestir blanca de cuello tradicional y abotonadura oculta, coronando el look con una pajarita negra perfectamente anudada que le otorga una simetría ideal a su silueta.

Mason Thames llega a los premios Oscar AFP

Sin embargo, el verdadero punto focal de su atuendo son los accesorios meticulosamente seleccionados. Sobre su solapa izquierda, justo a la altura del corazón, Mason porta un deslumbrante broche de diamantes con un intrincado diseño en forma de cascada geométrica, una pieza que aporta un brillo espectacular bajo los flashes de las cámaras y que añade un toque vanguardista sin perder la sobriedad que exige la etiqueta del evento.

Además, se le puede observar posando con las manos al frente, revelando un elegante y clásico reloj de pulsera plateado con esfera oscura, un detalle de relojería que enmarca su porte refinado.

En cuanto a su arreglo personal, el actor que dio vida al querido personaje de "Hipo" en la gran pantalla optó por mantener su esencia juvenil intacta. Lució su característico cabello castaño con un corte texturizado y un flequillo ligeramente desordenado que cae de forma natural sobre su frente, equilibrando la extrema formalidad de su vestimenta con una frescura muy propia de su generación.

Su postura segura, su mirada directa a las cámaras y su rostro sereno demuestran que domina por completo el exigente escenario de una premiación de esta magnitud.

Con esta impecable primera aparición, Mason Thames no solo inaugura oficialmente la alfombra roja de la noche, sino que establece un altísimo estándar de sofisticación para el resto de los invitados masculinos que están por llegar a la celebración del cine mundial.

bgpa