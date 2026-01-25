Netflix cancela Alice in Borderland; confirma el final de la serie japonesa

Los juegos han terminado. Netflix confirmó oficialmente la cancelación de Alice in Borderland, la serie japonesa de suspenso y ciencia ficción que se convirtió en uno de los títulos asiáticos más vistos de la plataforma en los últimos años. Aunque el cierre narrativo de la tercera temporada parecía definitivo, durante meses se mantuvo la expectativa de una posible continuación. Esa posibilidad ya no existe.

La tercera y última temporada se estrenó el 25 de septiembre de 2025, y con ella concluyó la historia de Arisu y el mundo de Borderland. A pesar de su desempeño en audiencia, la plataforma decidió no avanzar con una cuarta entrega.

De un experimento japonés a un fenómeno global

La serie se estrenó el 10 de diciembre de 2020 y rápidamente encontró audiencia fuera de Japón. Basada en el manga de Haro Aso, la historia sigue a Arisu, un joven brillante pero socialmente aislado que pasa sus días jugando videojuegos. De manera inesperada, él y otros habitantes de Tokio son transportados a Borderland, una versión distorsionada de la ciudad donde deben participar en juegos mortales para sobrevivir.

Desde su primera temporada, Alice in Borderland fue comparada con otros relatos de supervivencia, pero se distinguió por su enfoque en la psicología de los personajes, la lógica detrás de cada juego y la construcción de vínculos en un entorno hostil. Estos elementos impulsaron su renovación inicial y consolidaron su lugar dentro del catálogo internacional de Netflix.

Alice in Borderland fue cancelada tras su tercera temporada Especial

Tres temporadas y un cierre planeado… que parecía no ser el último

Tras el éxito de la primera temporada, Netflix aprobó dos entregas adicionales. Durante un tiempo, la segunda temporada fue presentada como el cierre natural de la historia. Sin embargo, la plataforma decidió producir una tercera temporada, que retomó el conflicto central y ofreció respuestas sobre la naturaleza de Borderland y el destino de Arisu.

El final de esa tercera entrega cerró el arco narrativo principal, pero no eliminó del todo las especulaciones sobre una posible continuación. La respuesta definitiva llegó meses después.

Audiencia sólida, pero sin renovación

En un informe reciente, Netflix confirmó que la tercera temporada acumuló 25 millones de visualizaciones durante el semestre de julio a diciembre de 2025. La plataforma no detalló los criterios específicos detrás de la cancelación ni ofreció comentarios adicionales.

¿De qué tratará la temporada 3 de Alice in Borderland? Foto: Instagram @alice.in.borderland._

Los números colocan a Alice in Borderland como la serie número 36 más vista de Netflix en ese periodo, un desempeño relevante dentro de un catálogo altamente competitivo.

Para dimensionar su alcance, la serie japonesa quedó apenas por debajo de otros títulos de alto perfil:

La cuarta temporada de The Witcher: 25.4 millones de visualizaciones

de visualizaciones Black Rabbit , protagonizada por Jude Law y Jason Bateman: 24.6 millones

, protagonizada por Jude Law y Jason Bateman: House of Guinness: 23.5 millones

Estos datos muestran que, aunque no lideró el ranking global, Alice in Borderland superó a varias producciones occidentales con presupuestos mayores.

Alice in Borderland anunció su tercera temporada en Netflix

Recepción crítica de la última temporada

La tercera temporada obtuvo una calificación de 63% en Rotten Tomatoes, basada en ocho reseñas. La respuesta crítica fue más moderada en comparación con entregas anteriores, aunque varios análisis destacaron la coherencia del cierre y el enfoque en el protagonista.

En su reseña para ScreenRant, la temporada recibió una calificación de 8 sobre 10, señalando como uno de sus puntos constantes que Arisu se mantiene como un personaje fácil de seguir y comprender, incluso en los momentos más extremos de la narrativa.

Kento Yamazaki y la posibilidad que ya no será

En entrevista con The Hollywood Reporter, publicada el 25 de septiembre de 2025, Kento Yamazaki, intérprete de Arisu, habló abiertamente sobre su disposición a continuar con la serie en caso de una renovación:

“Y, por supuesto, si continúa de alguna manera, me encantaría formar parte de ello”.

Esa posibilidad quedó descartada tras la decisión final de Netflix. Con ello, Alice in Borderland se suma a la lista de producciones internacionales que, pese a mantener cifras sólidas, concluyen su recorrido tras cerrar su historia principal.

Un final cerrado dentro del catálogo de Netflix

Aunque la serie no continuará, Alice in Borderland deja un recorrido completo de tres temporadas, un cierre narrativo definido y un desempeño que la posiciona entre los títulos japoneses más visibles de la plataforma a nivel global. El universo de Borderland queda, por ahora, como una historia terminada dentro del catálogo de Netflix.