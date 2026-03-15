Consulado de México en Los Ángeles reconoce trabajo de mexicanos

Por segundo año consecutivo, el Consulado de México en Los Ángeles, encabezado por Carlos González Gutiérrez, celebró a los mexicanos nominados al Oscar con un brunch denominado Casa México’s Pre Oscar Brunch, en el restaurant Fannys del Museo de la Academia de Hollywood.

Entre los invitados destacó la presencia de los actores Diego Boneta y su novia Renata Notni, Tonatiuh Elizarraraz, Cristo Fernández, Paloma Cinco, Yareli Arizmendi y los directores Sergio Arau y Gaz Alazraki, quien hace unos días estrenó la versión mexicana de La oficina.

Fotos: Cortesía Ila Serna

Estamos en el epicentro de Hollywood en Los Ángeles, para celebrar la contribución de los mexicanos a la industria de Estados Unidos.

El propósito es llamar la atención de los nominados latinos de este año y celebrar sus logros, como una excusa para festejar a todos los mexicanos que ya trabajan en esta industria y que con su talento le dan prestigio a México”, expresó el diplomático, quien prometió que esta tradición llegó para quedarse.

Fotos: Cortesía Ila Serna

Ganadoras del Óscar a la mejor película de los últimos 20 años

De cara a la 98ª edición de los Premios de la Academia este domingo en Hollywood, a continuación una lista con las ganadoras del Óscar a mejor película en los últimos 20 años.

Este año diez películas compiten por el máximo galardón de la noche: "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supremo", "Una batalla tras otra", "El agente secreto", "Valor sentimental", "Pecadores" y "Sueños de trenes".

2025 - "Anora"

2024 - "Oppenheimer"

2023 - "Todo en todas partes al mismo tiempo"

2022 - "CODA"

2021 - "Nomadland"

2020 - "Parásitos"

2019 - "Green Book. Una amistad sin fronteras"

2018 - "La forma del agua"

2017 - "Luz de luna"

2016 - "En primera plana"

2015 - "Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia)"

2014 - "12 años de esclavitud"

2013 - "Argo"

2012 - "El artista"

2011 - "El discurso del rey"

2010 - "Zona de miedo"

2009 - "Quisiera ser millonario"

2008 - "Sin lugar para los débiles"

2007 - "Los infiltrados"

2006 - "Alto impacto"

-AFP