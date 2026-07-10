¿Celos o falta de talento? Por qué Ringo Starr reemplazó a Pete Best en The Beatles

Antes de conquistar el mundo con éxitos como Hey Jude, Let It Be o Yesterday, The Beatles atravesaron varios cambios que definieron el rumbo de la banda. Uno de los más importantes ocurrió en 1962, cuando Pete Best, quien era el baterista del grupo, dejó su lugar y fue reemplazado por Ringo Starr.

La decisión ha sido motivo de debate durante décadas. Mientras algunos creen que todo se debió a diferencias personales, otros sostienen que el motivo principal fue su desempeño musical.

Pete Best fue el primer baterista de The Beatles y acompañó a la banda antes de alcanzar la fama internacional. YouTube

Pete Best acompañó a The Beatles antes de la fama

Mucho antes de convertirse en el fenómeno musical que cambiaría la historia del rock, The Beatles recorrían clubes de Liverpool y Hamburgo intentando abrirse camino.

Durante esa etapa, Pete Best era el encargado de la batería y formó parte de algunos de los momentos más importantes en los primeros años del grupo.

Incluso era uno de los integrantes que más llamaba la atención entre el público. Su imagen y popularidad hicieron que muchas fanáticas lo señalaran como uno de sus favoritos, algo que con el paso del tiempo dio origen a rumores sobre posibles celos dentro de la banda.

Aunque esa versión nunca fue confirmada por los integrantes como la razón de su salida, sí forma parte de las historias que rodean aquel episodio.

Ringo Starr se unió a The Beatles en 1962, poco antes de que la banda iniciara su carrera con EMI. Reddit

La opinión del productor cambió el futuro de Pete Best en The Beatles

El momento decisivo llegó cuando The Beatles realizaron una audición para EMI, la compañía con la que finalmente iniciarían su carrera profesional.

El productor George Martin quedó convencido del potencial de John Lennon, Paul McCartney y George Harrison, pero expresó algunas dudas sobre el trabajo de Pete Best detrás de la batería.

De acuerdo con distintos testimonios, Martin consideraba que el grupo necesitaba un baterista con mayor precisión técnica para las grabaciones en estudio e incluso sugirió utilizar un músico de sesión.

Aunque nunca pidió directamente que Pete fuera despedido, sus comentarios hicieron que la banda analizara la posibilidad de hacer un cambio antes de comenzar una nueva etapa.

Pocos días después, Brian Epstein, representante del grupo, fue quien le comunicó a Best que ya no continuaría como integrante.

George Martin expresó dudas sobre el desempeño de Pete Best durante las primeras sesiones de grabación de The Beatles. IG thebeatles

¿Todo fue una cuestión de talento?

Con los años, distintas personas cercanas a The Beatles han explicado que la decisión no se tomó únicamente por motivos musicales.

Pete Best tenía una personalidad mucho más reservada que el resto del grupo. Mientras Lennon, McCartney y Harrison compartían largas jornadas juntos, hacían bromas constantemente y construían una dinámica muy cercana; Best solía mantenerse al margen.

También existían diferencias relacionadas con la imagen de la banda. Algunos biógrafos señalan que Pete no mostraba el mismo interés por adoptar ciertos cambios estéticos que el resto del grupo comenzaba a implementar.

A esto se sumaban algunos roces con Mona Best, madre del baterista y propietaria del Casbah Coffee Club, uno de los primeros escenarios donde tocó la banda.

Ninguno de estos factores explica por sí solo la salida del músico, pero juntos ayudan a entender por qué el grupo decidió tomar otro camino justo antes de alcanzar la fama.

La salida de Pete Best sigue siendo uno de los episodios más comentados en la historia de The Beatles. IG stevemcclureil

La llegada de Ringo Starr cambió la historia

Tras la salida de Pete Best, Ringo Starr fue invitado a unirse a la banda.

En ese momento ya era un músico conocido dentro de la escena de Liverpool gracias a su trabajo con Rory Storm and the Hurricanes, por lo que John, Paul y George ya lo conocían desde tiempo atrás.

Además de aportar un estilo distinto en la batería, Ringo conectó rápidamente con el resto del grupo fuera del escenario. Su sentido del humor y la química que desarrolló con sus compañeros ayudaron a consolidar la formación que, pocos meses después, grabaría Love Me Do, el sencillo que marcaría el inicio del éxito internacional de The Beatles.

Con esa alineación, la banda revolucionó la música popular y terminó convirtiéndose en uno de los grupos más influyentes de todos los tiempos.

La llegada de Ringo Starr marcó el inicio de la alineación más famosa de The Beatles. IG ringostarrmusic

¿Qué pasó con Pete Best después de dejar The Beatles?

Ser reemplazado justo antes de que The Beatles alcanzaran el éxito mundial convirtió a Pete Best en uno de los personajes más recordados de la historia del grupo.

Después de salir de la banda intentó continuar su carrera musical formando otros proyectos, aunque ninguno consiguió el impacto que tuvieron sus antiguos compañeros.

Con el paso de los años también trabajó fuera de la industria musical antes de regresar a los escenarios con la Pete Best Band, agrupación con la que comenzó a presentarse nuevamente ante los seguidores del cuarteto de Liverpool.

Décadas después, Pete ha hablado públicamente sobre aquel episodio y ha reconocido que fue un momento difícil, aunque también ha señalado que logró seguir adelante con su vida.