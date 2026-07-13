Muere Josh Grisetti, actor de La maravillosa Sra. Maisel; se habría quitado la vida

Josh Grisetti murió a los 44 años y su fallecimiento ha causado conmoción entre la comunidad de Broadway y la televisión. El actor, reconocido por su participación en La maravillosa Sra. Maisel y por protagonizar exitosos musicales, perdió la vida el viernes 10 de julio. De acuerdo con la información confirmada por personas cercanas, se trató de un suicidio.

La noticia fue dada a conocer por su amigo y compañero de escenario, Rob McClure, quien le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales. Desde entonces, actores, directores, estudiantes y seguidores han lamentado la muerte de quien también fue un reconocido profesor de teatro musical.

¿De qué murió Josh Grisetti?

De acuerdo con la información compartida por personas cercanas al actor, Josh Grisetti falleció por suicidio el viernes 10 de julio. Hasta el momento, esa es la causa de muerte que ha sido confirmada públicamente.

La noticia fue revelada por Rob McClure, quien compartió escenario con Grisetti en Something Rotten! tanto en Broadway como durante la gira nacional del musical.

“Con el corazón destrozado comparto que el brillante Josh Grisetti se quitó la vida el viernes. No estoy listo ni siquiera para intentar entenderlo. Mi corazón está con su esposa y su familia mientras intentan afrontar esta realidad. Mi esposa y yo estamos completamente devastados. Las comunidades de todo el mundo nunca volverán a ser las mismas sin él. Te amamos, Josh. Es una pérdida catastrófica”.

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También escribió:

"Algunos de mis recuerdos favoritos de todos los tiempos son los que viví junto a este hombre, interpretando a su hermano en el escenario durante años, viéndolo inspirar a los estudiantes mientras transformaba el programa de Teatro Musical en Cal State Fullerton... y teniendo el honor de ser el padrino de su boda".

Por su parte, su representante, Rick Ferrari, expresó brevemente su sentir en declaraciones a Entertainment Weekly.

"Estoy absolutamente devastado. Eso es todo lo que puedo decir".

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¿Por qué se cree que Josh Grisetti se suicidó?

Hasta ahora no se han dado a conocer las razones que llevaron al actor a quitarse la vida. Sin embargo, días antes de su fallecimiento realizó una publicación en Instagram que llamó la atención de sus seguidores.

En ese mensaje explicó que había tenido que abandonar la dirección de Legally Blonde: The Musical en el Festival de Música de Trentino, en Italia, antes de la noche de estreno por "razones personales". También agradeció al elenco por el apoyo que le brindó.

“Cuando tienes que dejar una producción por razones personales antes de poder ver el estreno, y el elenco y el equipo hacen cosas como esta...Literalmente lloré en el avión... Los pequeños gestos significan mucho cuando el corazón está herido. ¡Quiero muchísimo a este grupo de inadaptados! Feliz estreno de Legally Blonde. Estoy muy orgulloso de todos ustedes”.

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Hasta el momento no existe información oficial que vincule esa publicación con su muerte, por lo que se desconocen las circunstancias que lo llevaron a tomar esa decisión.

¿Quién era Josh Grisetti?

Además de su exitosa carrera en Broadway, Josh Grisetti alcanzó mayor reconocimiento entre el público de televisión gracias a su participación como Ralph Emerson en la quinta y última temporada de La maravillosa Sra. Maisel, serie en la que apareció en ocho episodios.

Su trayectoria en la pantalla también incluyó la comedia The Knights of Prosperity, estrenada en 2007, donde compartió créditos con Donal Logue y Sofía Vergara.

En el teatro protagonizó musicales como Something Rotten! e It Shoulda Been You, consolidándose como uno de los actores más apreciados del teatro musical estadounidense.

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Originario de Washington, D.C., creció en el suroeste de Virginia. Estudió Drama en la Escuela de Artes de Carolina del Norte y posteriormente obtuvo la licenciatura en Teatro Musical en el Conservatorio de Boston.

Además de actuar, Josh Grisetti dedicó buena parte de su carrera a formar nuevas generaciones de artistas.

Fue director del programa de Teatro Musical de la Universidad Estatal de California, Fullerton, además de impartir clases de actuación, teatro musical e industria teatral en Fullerton College y Loyola Marymount University.

Tras conocerse su fallecimiento, figuras de Broadway como Rachel Zegler, Lea Salonga, Caissie Levy, Erika Henningsen, Drew Gehling y Donna Murphy compartieron mensajes de despedida. Murphy lo describió como "un ser humano y artista hermoso y talentoso".

Josh Grisetti estaba casado desde hacía seis años con Mackenzie Grisetti, con quien vivía en el sur de California.