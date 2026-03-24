¿Romance confirmado? Ester Expósito apoya a Mbappé en el Bernabéu

La historia que comenzó como un rumor en redes sociales hoy parece tomar cada vez más forma. La actriz Ester Expósito y el futbolista Kylian Mbappé han vuelto a acaparar titulares tras una aparición que no pasó desapercibida: ella, en las gradas del Estadio Santiago Bernabéu, apoyándolo en uno de los partidos más importantes de la temporada.

¿Cómo fue la última cita de Ester Expósito y Mbappé?

La presencia de la actriz durante el intenso derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid no solo sorprendió a los aficionados, sino que también avivó las sospechas de que lo suyo va más allá de una simple amistad. Desde un palco VIP, y acompañada por su amigo Sergio Momo, Ester siguió cada jugada con atención, convirtiéndose en una de las figuras más observadas fuera del terreno de juego.

Vestida de blanco, en un guiño claro a los colores del club merengue, la actriz no ocultó su entusiasmo durante el partido, en el que el equipo de Mbappé logró una victoria clave. Aunque el delantero francés jugó solo algunos minutos tras recuperarse de una lesión, su regreso fue suficiente para encender los ánimos… y, aparentemente, también el corazón de alguien en la grada.

Su presencia aviva los rumores de un romance con el futbolista. Grosby

Ester Expósito y Mbappé cenan juntos en Madrid

Pero el partido fue solo el inicio de la velada. Tras el triunfo, la supuesta pareja fue vista saliendo a cenar en la capital española. Según versiones difundidas en redes, ambos acudieron al exclusivo restaurante Aarde, donde intentaron pasar desapercibidos rodeados por un discreto operativo de seguridad. Paraguas negros y movimientos coordinados marcaron su salida del lugar, en un intento por esquivar a los paparazzi que ya los esperaban.

Este encuentro se suma a una serie de apariciones que han ido construyendo la narrativa de este posible romance. Días antes, ya habían sido captados en París, la ciudad del amor, donde compartieron cenas y momentos en hoteles de lujo. Incluso se filtraron imágenes de ambos regresando juntos a Madrid en un jet privado, lo que para muchos fue la primera “confirmación” no oficial de su relación.

La cita continuó en un exclusivo restaurante de Madrid. Grosby

¿Cómo empezaron a salir Ester Expósito y Mbappé?

Lo más curioso es que esta historia habría comenzado de forma muy actual: en redes sociales. Mbappé, admirador declarado de la actriz desde su salto a la fama en Élite, habría dado el primer paso interactuando con sus publicaciones. Con el tiempo, y gracias a amigos en común como Vinícius Jr., el contacto virtual se transformó en encuentros reales.

Desde entonces, las citas discretas en Madrid habrían sido constantes, siempre bajo estrictas medidas de privacidad. Sin embargo, lo que comenzó como algo reservado parece estar evolucionando hacia una etapa más visible. La asistencia de Ester al Bernabéu marca un antes y un después: ya no se esconden tanto.

París fue escenario de sus primeras escapadas románticas. IG k.mbappe / ester_exposito

En paralelo, ambos viven momentos clave en sus respectivas carreras. Ester continúa consolidándose como una de las actrices españolas más influyentes de su generación, mientras que Mbappé sigue brillando como una de las grandes estrellas del fútbol mundial, ahora defendiendo la camiseta del Real Madrid.

Aunque ninguno ha confirmado públicamente la relación, los gestos hablan por sí solos. Cada aparición conjunta suma un nuevo capítulo. Y si algo queda claro, es que esta posible pareja ya se ha convertido en una de las más comentadas del momento.