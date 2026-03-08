Mbappé y Ester Expósito en París: el video que confirmaría su romance

La historia entre Ester Expósito y Kylian Mbappé acaba de dar un giro de 180 grados. Lo que empezó como un rumor de pasillo en redes sociales y medios europeos, hoy tiene cobra más fuerza.

La actriz española y la estrella del Real Madrid están en la mira tras ser vinculados en un posible romance que ya no pueden ocultar.

Ester Expósito Foto: Instagram @ester_exposito

¿De dónde surgen los rumores de un posible romance?

Un bloguero francés reportó avistamientos de la pareja en puntos estratégicos de Madrid y París.

A esta información se sumó el análisis de las historias publicadas en sus perfiles oficiales: aunque evitaban aparecer en el mismo encuadre, las coincidencias cronológicas y geográficas eran evidentes. Elementos como la iluminación, el mobiliario de establecimientos exclusivos y las vistas panorámicas desde terrazas privadas sugerían que ambos compartían el mismo espacio y tiempo.

Fotos tomadas por Ester Expósito en París Foto: Especial Instagram @ester_exposito

El video que confirmaría su romance: ¡Cazados en París!

La prueba de fuego apareció este domingo en un video que ya es viral. En las imágenes se ve a Mbappé saliendo a toda prisa de un lujoso hotel parisino para subirse a una furgoneta negra. ¿La sorpresa? Ester ya estaba ahí esperándolo, intentando pasar desapercibida con una gorra, pero fallando en el intento ante las cámaras.

A pesar del intenso revuelo en las plataformas digitales, tanto la intérprete española como el astro del Real Madrid han optado por el silencio, evitando realizar cualquier tipo de pronunciamiento oficial. Esta ausencia de declaraciones no ha hecho más que alimentar la curiosidad de los usuarios, permitiendo que las especulaciones sobre su posible relación sigan ganando fuerza en la red.

Quién es Ester Expósito y por qué su vida personal genera interés mediático

Ester Expósito se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la actuación española contemporánea. Su salto a la fama global ocurrió tras su papel como Carla Rosón en la serie de Netflix, Élite, producción que le otorgó una proyección internacional masiva.

Ester Expósito en la playa

Tras este éxito, la actriz ha diversificado su carrera con participaciones en proyectos cinematográficos y televisivos de renombre como Alguien tiene que morir, Venus y La caza. Monteperdido. Más allá de los sets de grabación, Expósito es un referente en la industria de la moda, colaborando con marcas de lujo en eventos de alto perfil. Su presencia en la Semana de la Moda de París se ha vuelto una constante anual, lo que contextualiza sus frecuentes estancias en la capital francesa.

Con millones de seguidores en plataformas digitales, cada movimiento de la intérprete es seguido de cerca por la prensa, convirtiendo su vida personal en un foco de interés mediático permanente.