Ester Expósito y Mbappé: las pistas que desatan rumores de romance

Los nombres de Ester Expósito y Kylian Mbappé comenzaron a circular juntos con fuerza en redes sociales y medios europeos durante los últimos días.

La actriz española y el delantero del Real Madrid han sido vinculados a partir de versiones que apuntan a un posible romance. La conversación se intensificó después de que un bloguero francés asegurara que ambos fueron vistos juntos en Madrid y en París.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación, coincidencias en sus agendas, publicaciones en redes sociales y testimonios difundidos en internet han colocado el tema en el centro de la conversación digital.

Rumores de romance entre Ester Expósito y Kylian Mbappé se vuelven virales Foto: Grosby group

Las especulaciones comenzaron a circular con fuerza después de que el bloguero francés Aqababe, conocido por difundir información sobre celebridades y vida social en Francia, publicara un mensaje en la red social X que rápidamente se viralizó.

En una publicación difundida el 6 de marzo, escribió:

Según mi información exclusiva, Kylian Mbappé y Ester Expósito están saliendo en este momento. Estuvieron juntos el pasado 25 de febrero en Madrid y varias chicas les vieron ayer en el bar Pullman besándose toda la noche”.

El mensaje fue replicado por distintas cuentas y medios digitales, lo que amplificó el alcance de la versión. Según esa publicación, los encuentros entre ambos habrían ocurrido primero en Madrid y posteriormente en París.

Hasta ahora, ninguna fuente oficial ha confirmado esta información y los protagonistas no han hecho comentarios al respecto.

Coincidencias en París alimentan especulación sobre Ester Expósito y Mbappé Foto: Especial Grosby group

Coincidencias en París aumentan las especulaciones sobre Ester Expósito y Mbappé

Uno de los elementos que más ha alimentado la conversación en redes es que tanto Ester Expósito como Mbappé estuvieron recientemente en París, aunque por motivos distintos.

La actriz acudió a Le Grand Dîner du Louvre, uno de los eventos más visibles de la Semana de la Moda de París. Durante su estancia en la ciudad, compartió varias imágenes en su cuenta de Instagram.

Entre las fotografías que publicó destaca una imagen de una mesa preparada para dos personas sin mostrar a los comensales, además de una fotografía nocturna de la Torre Eiffel iluminada. Estas publicaciones generaron comentarios entre seguidores que las relacionaron con los rumores sobre Mbappé.

Mientras tanto, el delantero francés también se encontraba en la capital francesa durante esos días, lo que alimentó aún más las teorías que circulan en internet.

Fotos tomadas por Ester Expósito en París Foto: Especial Instagram @ester_exposito

Kylian Mbappé atraviesa actualmente un proceso de recuperación tras sufrir un esguince de rodilla que lo ha mantenido fuera de la actividad deportiva durante los últimos días.

De acuerdo con información difundida por medios deportivos españoles, el jugador habría viajado a París para consultar a un especialista, siguiendo las recomendaciones del equipo médico del Real Madrid.

Si la evolución del futbolista se mantiene dentro de lo previsto, podría reaparecer en el partido de la Liga de Campeones en el que el Real Madrid enfrentará al Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu.

La coincidencia de fechas entre su estancia en París y la visita de Ester Expósito a la ciudad fue interpretada por algunos usuarios de redes sociales como una posible señal de un encuentro entre ambos, aunque no existe confirmación oficial.

Kylian Mbappé Foto: Grosby group

Quién es Ester Expósito y por qué su vida personal genera interés mediático

Ester Expósito se convirtió en una de las actrices españolas más reconocidas de su generación tras interpretar a Carla Rosón en la serie Élite, producción de Netflix que alcanzó una amplia audiencia internacional.

Después del éxito de la serie, la actriz participó en proyectos como 'Alguien tiene que morir', 'Venus' y 'La caza. Monteperdido'. Paralelamente, ha consolidado su presencia en la industria de la moda a través de campañas publicitarias y participaciones en eventos internacionales.

Expósito también mantiene una fuerte presencia en redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores y comparte imágenes de sus proyectos, viajes y apariciones públicas.

Su participación en eventos de la Semana de la Moda de París ha sido constante en los últimos años, lo que explica su presencia reciente en la capital francesa.

La amistad entre Ester Expósito y Vinicius Jr. que ya generó rumores antes

No es la primera vez que a la protagonista de Élite se le vincula con un futbolista del Real Madrid. En 2024, Ester Expósito fue vista junto a Vinicius Jr. durante un concierto del rapero Travis Scott en el WiZink Center de Madrid.

En videos difundidos en redes sociales se les veía bailando y cantando junto a amigos en un ambiente relajado. Aquellas imágenes generaron comentarios que apuntaban a una posible relación entre ambos.

Ante la ola de especulaciones, la actriz respondió en sus redes sociales con un mensaje breve en el que desmintió los rumores. “Fake news”, escribió para aclarar que entre ellos solo existía una amistad.

Ester Expósito Foto: Instagram @ester_exposito

La posible relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en redes sociales.

Usuarios de distintas plataformas comenzaron a analizar coincidencias de agenda, publicaciones en redes y mensajes difundidos por terceros. El tema se mantiene en el terreno de la especulación, ya que no existen confirmaciones directas por parte de los protagonistas.

Hasta ahora, ni la actriz ni el futbolista han hecho declaraciones públicas sobre los rumores que circulan en internet, lo que ha contribuido a que la conversación continúe creciendo en plataformas digitales.