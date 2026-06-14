¿Ignoran a Ester Expósito? Video con Alberto de Mónaco se viraliza

Ester Expósito volvió a hacerse viral en redes sociales, pero esta vez no por una alfombra roja, una serie o un nuevo proyecto, sino por un momento incómodo durante el Festival de Televisión de Monte-Carlo.

La actriz española, conocida internacionalmente por su papel en Élite, fue captada durante un breve encuentro con el príncipe Alberto II de Mónaco y el presentador francés Michel Drucker. El video comenzó a circular en redes sociales y muchos usuarios interpretaron la escena como un supuesto desplante hacia la actriz.

El momento ocurrió durante la ceremonia de apertura del 65º Festival de Televisión de Monte-Carlo, realizada en el Grimaldi Forum. En el evento, Ester Expósito fue reconocida con la Ninfa de Oro Internacional a la Promesa Más Destacada, mientras que Michel Drucker recibió una Ninfa Honoraria por su trayectoria en la televisión francófona.

¿Qué pasó con Ester Expósito y el príncipe Alberto de Mónaco?

Durante la alfombra del Festival de Televisión de Monte-Carlo, Ester Expósito se acercó para saludar al príncipe Alberto II de Mónaco, quien se encontraba conversando con Michel Drucker.

En el video que circula en redes sociales se observa que Drucker le abre brevemente espacio a la actriz para que pueda acercarse. Ester extiende la mano para saludar al príncipe y él corresponde el gesto después de unos segundos.

Después del saludo, la actriz parece intentar colocarse para posar ante las cámaras. Sin embargo, el presentador francés retoma la conversación con el príncipe y le da la espalda, dejando a Expósito en una posición incómoda.

La escena dura apenas unos segundos, pero fue suficiente para que usuarios en redes sociales comenzaran a comentarla como un supuesto momento de “desplante” o “mala educación”.

La reacción de Ester Expósito se vuelve viral

Lo que más llamó la atención de los internautas no fue solo el saludo, sino la reacción de Ester Expósito después de notar que la fotografía conjunta no parecía concretarse.

En el clip, la actriz se queda unos instantes junto a ellos, mira hacia los lados y hace algunos gestos con las manos, como si estuviera decidiendo si permanecer ahí o retirarse.

Finalmente, se encoge de hombros, sonríe de forma nerviosa y abandona la escena. Ese gesto fue interpretado por muchos usuarios como un “ok, ya”, una forma de retirarse del momento sin hacerlo más evidente.

Aunque algunos señalaron que el príncipe Alberto II y Michel Drucker la ignoraron, otros usuarios consideraron que pudo tratarse de un malentendido normal en una alfombra roja, donde las celebridades, presentadores, fotógrafos y organizadores suelen moverse con mucha rapidez.

bgpa