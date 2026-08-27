José Eduardo Derbez rompe el silencio sobre su supuesta separación de Paola Dalay

José Eduardo Derbez rompió el silencio sobre los rumores de una supuesta separación de Paola Dalay, con quien tiene una hija llamada Tessa. Aunque durante varias semanas se habló de una posible crisis entre ellos, el actor aseguró que ambos se encuentran bien.

Las especulaciones comenzaron después de que la pareja pasara un tiempo separada y Paola realizara algunos cambios en sus redes sociales. Sin embargo, los dos han rechazado que haya existido una infidelidad y ahora el hijo de Victoria Ruffo explicó qué ocurrió realmente.

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José Eduardo Derbez responde a los rumores de separación

Tras regresar a México de un viaje por España en compañía de Tessa, José Eduardo fue interceptado por varios reporteros, quienes le preguntaron directamente por su situación sentimental.

Con el sentido del humor que lo caracteriza, el actor reaccionó primero con una broma.

“Se han especulado demasiadas cosas, ya ni de mi carrera puedo hablar”.

Cuando los periodistas le comentaron que Paola había sugerido preguntarle a él sobre lo sucedido, respondió:

“Bueno, yo lo que les puedo decir es… vayan y pregúntenle a ella”.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez

Después de bromear con la prensa, José Eduardo aclaró que su ausencia se debió a un viaje que tenía planeado desde tiempo atrás, mientras que Paola permaneció en México por compromisos profesionales.

“A ver, yo me fui, como dijo ella, ella tenía cosas de trabajo”, explicó.

Además, adelantó que este 27 de agosto aparecerían juntos durante una alfombra roja, dejando claro que Paola seguiría acompañándolo en sus actividades públicas.

“Mañana, de hecho, tengo una alfombra roja y ella va a estar conmigo, me va acompañar”, señaló. Ante las preguntas sobre una posible ruptura, respondió: “No, no, no (hay separación), todo está muy bien”.

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Para terminar con las dudas, el actor insistió en que no atraviesan una crisis.

“Estamos muy bien, estamos muy contentos. Repito, mañana tenemos una alfombra roja”.

¿Por qué Paola Dalay no viajó con José Eduardo Derbez?

Sobre el motivo por el que Paola no estuvo con él y Tessa en España, José Eduardo contó que el viaje estaba organizado desde hacía tiempo. Sin embargo, a la creadora de contenido “le salió chamba y a mí me interesa que ella siga creciendo en su trabajo y en lo que ella le gusta”.

Inicialmente, se esperaba que Paola viajara después para reunirse con ellos, “pero pues ya no le dio tiempo”.

José Eduardo Derbez

La distancia entre ambos alimentó las versiones sobre una separación, aunque José Eduardo aseguró que incluso durante su estancia en España supo de las historias que circulaban sobre su vida sentimental.

“Escuché muchos chismes por allá, pero todo bien. Creo que se pueden decir muchas cosas, pero nuestra relación está sólida”.

Cuando una reportera le preguntó si continuaban como pareja o solamente mantenían una amistad, el intérprete evitó dar más detalles y respondió con humor:

“Me dan ganas de darles más carnita, pero no me dejan”.

José Eduardo explica por qué Paola borró fotografías

Otro detalle que llamó la atención de sus seguidores fue que Paola eliminó algunas imágenes de su cuenta de Instagram. Para muchas personas, esta decisión podía ser una señal de que la relación había terminado.

José Eduardo negó que las fotografías desaparecieran por un problema entre ellos y explicó que se trató de una decisión relacionada con la apariencia del perfil de Paola.

“Sí, estamos muy bien, estamos bien. Pues yo creo que fue tanto que yo me yo me fui, que Tessa se fue conmigo, como después también ella borró fotos, pero no las borró por algo en específico, las borró porque quiere, no sé cómo se llama esto de que en su Instagram lo hacen más de colores…”, expresó.

Con estas declaraciones, el actor sostuvo que su viaje con Tessa y los cambios realizados por Paola en Instagram fueron interpretados como señales de una ruptura, aunque no tenían relación con una separación.

José Eduardo Derbez aclara cómo se llevan Paola Dalay y Victoria Ruffo

Durante la conversación también surgió el tema de Victoria Ruffo, quien anteriormente había hecho comentarios sobre la relación que mantiene con la pareja de su hijo. Sus declaraciones hicieron pensar que posiblemente no se llevaba bien con Paola.

Ante esa versión, José Eduardo explicó que su madre suele bromear y que, en realidad, existe una buena relación entre ambas.

Foto: Instagram victoriaruffo

“A ver, mi mamá bromea mucho, es muy es muy de esas. Se llevan muy bien ellas, pero mi mamá luego pues echa sus chistoretes. Paola me dijo: ‘Oye, no entendí por qué dijo eso’. Y le digo: ‘Ya sabes con mi mamá’”.

Las dudas surgieron después de que Victoria fuera cuestionada sobre la sorpresa que provocaron unas declaraciones en las que dijo que “nunca” se había llevado bien con sus nueras.

“La verdad te voy a decir una cosa, creo que nunca me he llevado bien, pero con todo mundo”, expresó la actriz en tono de broma. Poco después aclaró: “No es cierto”.

Finalmente, Victoria explicó cuál es su postura frente a las relaciones sentimentales de José Eduardo.