¡Es oficial! Kenia Os será Reina del Pride 2026 en la Ciudad de México

La cantante e influencer Kenia Os recibirá uno de los reconocimientos más destacados de la celebración del Orgullo LGBTIQ+ 2026 en la Ciudad de México, al ser nombrada Reina del Pride durante las actividades que se realizarán este 27 de junio.

La intérprete de éxitos como “Malas Decisiones”, se ha consolidado como una de las artistas mexicanas más populares de los últimos años, por lo que su nombramiento fue recibido con entusiasmo por sus seguidores y por parte de la comunidad que participará en la tradicional marcha.

Foto: Instagram Kenia Os

¿Cómo anunciaron a Kenia Os como Reina del Pride?

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales de los organizadores de gay.pridecdmx, donde se compartió un mensaje invitando a los asistentes a disfrutar de la celebración.

¡Larga vida pop a la reina! ¡Vengan todas, todos y todes a bailar y cantar el sábado 27 de junio frente al Palacio de Bellas Artes! Traigan sus coronas”, señalaron en la publicación.

El anuncio rápidamente generó reacciones entre los fanáticos de la cantante, quienes celebraron que sea una de las figuras principales del evento.

Foto:Instagram

¿Por qué cambiará la logística del Pride 2026?

La edición número 48 de la Marcha del Orgullo coincidirá con diversas actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la capital del país.

Debido a que el Zócalo capitalino alberga el FIFA Fan Festival, las autoridades y organizadores tuvieron que realizar ajustes en la logística habitual de la movilización.

Aunque la marcha llegará al Centro Histórico, el escenario principal y los espectáculos musicales se trasladarán a la zona de Eje Central, frente al Palacio de Bellas Artes.

¿Cuál será la ruta de la Marcha del Orgullo 2026?

La concentración de contingentes comenzará a las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia, mientras que el arranque de la movilización está previsto alrededor de las 11:30 horas.

Los asistentes recorrerán Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y la calle 5 de Mayo antes de concluir las actividades programadas para esta edición.

¿Qué artistas participarán en la celebración?

Además de la presencia de Kenia Os, el Pride 2026 contará con diversas presentaciones musicales y espectáculos para los asistentes.

Entre los artistas confirmados se encuentran María Daniela y su Sonido Lasser, Alexis Mvgler, Vanessa Labios 4K, Andy B, Regina Orozco, Gigi Grande, Regina Orozco, Alexa Dapozzo, Tatiana, La Joaqui y Lupita TikTok.

Por su parte, la cantante y actriz Niurka será la madrina del elenco artístico que formará parte de la celebración.

Con estos invitados y una nueva sede para los espectáculos, la Marcha del Orgullo 2026 busca mantener su mensaje de inclusión, diversidad y respeto, reuniendo a miles de personas en una de las manifestaciones más importantes de la Ciudad de México.