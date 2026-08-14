¿Siguen juntos? Revelan impactantes detalles sobre el romance de Charlie Heaton y Natalia Dyer

Los fans de Stranger Things recibieron una noticia que ha generado sorpresa y especulación: Charlie Heaton y Natalia Dyer podrían haber puesto fin a su relación después de casi una década juntos. Los actores, quienes también interpretaron a una pareja en la exitosa serie de Netflix, han despertado señales de distanciamiento.

Esto se sabe sobre la supuesta ruptura de Charlie Heaton y Natalia Dyer

De acuerdo con información difundida por DeuxMoi, varias fuentes aseguran que Dyer y Heaton habrían terminado su relación discretamente a comienzos de 2026. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos actores ha confirmado públicamente la supuesta ruptura, por lo que se trata de una versión que debe tomarse con cautela.

Reportes aseguran que los protagonistas de Stranger Things habrían terminado discretamente a principios de 2026. IG charlie.r.heaton

Los rumores comenzaron a tomar fuerza después de que Natalia Dyer fuera supuestamente vista en junio con otro hombre en Nueva York. Un usuario de Reddit aseguró haberla reconocido en una tienda del Lower East Side mientras estaba acompañada por un hombre que, según su percepción, no era Charlie Heaton.

A esto se suma que la pareja no ha sido fotografiada públicamente junta desde la gira de prensa de la quinta y última temporada de Stranger Things, realizada a finales del año pasado.

Otro detalle que llamó la atención ocurrió el pasado 17 de julio, cuando Heaton acudió al concierto de Djo, proyecto musical de su amigo y compañero de reparto Joe Keery, en el estadio Forest Hills de Nueva York.

El actor británico asistió sin Dyer, una ausencia que rápidamente fue interpretada por algunos seguidores como otra señal de un posible distanciamiento.

La historia de amor de Charlie Heaton y Natalia Dyer en Stranger Things

Charlie Heaton y Natalia Dyer se conocieron durante las grabaciones de la primera temporada de Stranger Things en 2015. En la ficción daban vida a Jonathan Byers y Nancy Wheeler, dos jóvenes que desarrollaron una relación sentimental en medio de monstruos, desapariciones y los misterios de Hawkins.

La pareja comenzó su relación después de conocerse durante las grabaciones de Stranger Things en 2015. IG charlie.r.heaton

La química entre ambos personajes también trascendió la pantalla. Aunque durante los primeros meses evitaron hablar públicamente de su vida privada, en 2017 comenzaron a aparecer fotografías de los actores juntos fuera del set.

Los paparazzi los captaron paseando de la mano por Nueva York y posteriormente compartiendo momentos románticos durante un viaje a París. Desde entonces, construyeron una relación marcada por la discreción. Precisamente esa reserva hace que las recientes especulaciones resulten difíciles de comprobar.

¿El final de Stranger Things tuvo que ver?

La posibilidad de una ruptura adquiere un matiz particular porque la quinta temporada de la serie también puso punto final a la relación entre Nancy y Jonathan. Los personajes, que durante años fueron una de las parejas centrales de la producción, terminaron tomando caminos separados.

Aunque interpretaron a Jonathan y Nancy en la serie, ambos actores siempre mantuvieron su romance lejos de los reflectores. IMDb

En la vida real, Heaton había hablado recientemente sobre lo que significaba despedirse de la serie y de las personas que formaron parte de ella. El actor destacó que, aunque los personajes quedaran atrás, los vínculos personales construidos durante esos años permanecían.

Sus palabras ahora han cobrado un significado distinto para los seguidores que especulan sobre su relación con Dyer.

Fans reaccionan a los rumores de ruptura de la pareja de Stranger Things

Como era de esperarse, las versiones provocaron una oleada de reacciones entre los seguidores de Stranger Things. Algunos lamentaron la posibilidad de que una de las parejas favoritas de la generación Netflix haya llegado a su fin, mientras otros pidieron no dar por cierta una información que ninguno de los protagonistas ha respaldado.

Hasta el momento, ninguno de los dos actores ha confirmado o desmentido públicamente una separación. IG charlie.r.heaton

Por ahora, Charlie Heaton y Natalia Dyer continúan guardando silencio. Las apariciones públicas por separado y los reportes de DeuxMoi han alimentado las dudas, pero no existe una confirmación oficial sobre el estado actual de su romance.

Los fans tendrán que esperar para saber si realmente se trata del final de una de las relaciones más discretas surgidas de Stranger Things o simplemente de otra etapa de privacidad para dos actores acostumbrados a mantener su vida sentimental lejos de las cámaras.