¡Por fin se supo! Kenia OS revela la verdad de por qué no ha salido su canción con Belinda y Danna Paola

Durante meses, e incluso años, los fanáticos del pop mexicano han esperado con ansias una colaboración que prometía convertirse en un auténtico fenómeno musical. La idea de reunir en una misma canción a Kenia OS, Belinda y Danna Paola despertó una enorme expectativa entre sus seguidores. Sin embargo, pese a que el proyecto fue confirmado y la canción llegó a grabarse, el tema nunca vio la luz.

¿Qué pasó con la canción de Kenia OS, Belinda y Danna Paola?

La propia Kenia OS ha decidido aclarar lo que realmente ocurrió y poner fin a los rumores que durante mucho tiempo circularon en redes sociales.

La cantante aseguró que la colaboración sigue en pie y no ha sido cancelada. Foto: Instagram Kenia Os

En una reciente entrevista, la intérprete de Malas Decisiones habló abiertamente sobre el esperado sencillo y explicó que la ausencia de novedades no tiene nada que ver con problemas personales entre las artistas.

Es un proyecto hermoso que tenemos ahí”, comentó la cantante, dejando claro que la canción sigue existiendo y que nadie ha decidido descartarla.

Aseguró que tanto ella como Belinda y Danna Paola mantienen una excelente relación y continúan entusiasmadas con la idea de lanzar el tema.

¿Por qué no ha salido la canción de Kenia OS, Belinda y Danna Paola?

Según explicó, el principal obstáculo ha sido una serie de procesos internos relacionados con la industria musical. Aunque los seguidores imaginaron posibles desacuerdos creativos o rivalidades entre las estrellas, la realidad es mucho menos dramática.

Los problemas administrativos entre las disqueras han retrasado el estreno del sencillo. (Foto: Mezcal Entertainment)

Kenia reveló que el retraso está vinculado a cuestiones administrativas y a la coordinación entre los equipos de trabajo y las compañías discográficas involucradas. Al tratarse de tres artistas que pertenecen a importantes estructuras de la industria, cualquier lanzamiento requiere múltiples autorizaciones, acuerdos comerciales y estrategias promocionales.

Estamos esperando a que se nos despause”, explicó la cantante durante una entrevista en España, refiriéndose al estado actual del proyecto.

La artista también destacó que tanto Belinda como Danna Paola siguen comprometidas con la colaboración, por lo que la posibilidad de escuchar el tema continúa completamente vigente.

Las teorías acerca de la canción de Kenia OS, Belinda y Danna Paola

Las declaraciones de Kenia coinciden con lo que previamente había comentado Danna Paola, quien también señaló que el proyecto permanece detenido por cuestiones administrativas que todavía no terminan de resolverse.

Danna Paola confirmó que existen procesos pendientes que impiden la publicación del tema. (Foto: Mezcal Entertainment)

La aclaración llega después de meses de especulación en redes sociales. Algunos usuarios llegaron a sugerir que existían tensiones entre las intérpretes, especialmente después de que Belinda y Danna fueran vistas compartiendo momentos juntas durante algunos eventos en Europa.

Sin embargo, las propias artistas han descartado cualquier conflicto. De hecho, Kenia recordó que anteriormente ya trabajó con Belinda en la canción Jackpot, una colaboración que fue bien recibida por el público y que demostró la buena relación profesional entre ambas.

Más allá de los rumores, la expectativa por esta unión musical sigue siendo enorme. Cada una ha construido una carrera sólida y cuenta con millones de seguidores en distintos países.

La colaboración fue grabada desde el año pasado y continúa esperando aprobación. IG: danna

Precisamente su intensa actividad profesional también ha contribuido a que los tiempos no siempre coincidan. Las agendas de las tres artistas están llenas de compromisos, grabaciones, promociones y conciertos, lo que complica la coordinación de un lanzamiento de esta magnitud.

Por ahora, no existe una fecha oficial para el estreno de la canción. Todo dependerá de que las disqueras y los equipos involucrados logren completar los procesos pendientes.