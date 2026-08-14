Pérez Hilton habría sido hospitalizado por una sobredosis tras su EN VIVO en TikTok: esto se sabe

El caso de Pérez Hilton volvió a generar preocupación luego de que se conocieran nuevos detalles sobre el incidente ocurrido el pasado 4 de agosto en Miami, Florida.

De acuerdo con un informe de incidentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade, obtenido por medios como TMZ y People, los servicios de emergencia atendieron al también blogger por múltiples lesiones y una sobredosis antes de trasladarlo a un hospital.

La emergencia comenzó después de una transmisión en vivo de TikTok que alarmó a quienes la estaban viendo. Varias llamadas llevaron a las autoridades hasta el domicilio de Pérez Hilton, donde finalmente fue localizado y trasladado para recibir atención médica.

En los primeros reportes se habló de una posible tentativa de suicidio y de un episodio de autolesión. La situación provocó una intervención policial y posteriormente el influencer quedó bajo la llamada Ley Baker de Florida, que permite una evaluación psiquiátrica involuntaria cuando existe preocupación de que una persona pueda representar un peligro para sí misma o para otros.

Su hermana encontró una escena que la alarmó

El nuevo reporte también recoge el testimonio de su hermana, Barbara Lavandeira, quien se encontraba en la casa.

Según declaró a las autoridades, Pérez estaba más callado de lo habitual y había cerrado con llave la puerta de una habitación, algo que llamó su atención. Cuando finalmente abrió, ella lo encontró herido y cubierto de sangre.

Barbara decidió sacar de inmediato a los hijos de Pérez de la vivienda y pidió ayuda. La familia ha mantenido especial cuidado con la privacidad de los menores durante todo este proceso.

Perez Hilton Grosby Group

La situación terminó con la llegada de los servicios de emergencia y el traslado de Pérez Hilton al hospital. Reportes posteriores señalan que sus lesiones fueron lo suficientemente graves como para requerir cirugía.

Pérez Hilton enfrentaba problemas de salud y una crisis emocional

De acuerdo con las declaraciones recogidas en el informe, el influencer ya había recibido atención anteriormente por problemas relacionados con su salud mental.

Su hermana también habló de depresión, ansiedad y pensamientos abrumadores que Pérez había enfrentado después de una hospitalización por sepsis a principios de este año.

La familia ha pedido comprensión mientras continúa su recuperación. En los últimos días, su hermana también ha rechazado los comentarios que califican lo ocurrido como "karma" debido al pasado de Pérez como blogger de celebridades. Su postura ha sido clara: independientemente de las controversias que lo hayan rodeado, ahora la prioridad es su recuperación.

Perez Hilton Grosby Group

¿Cómo se encuentra Pérez Hilton?

Pérez Hilton permanece bajo atención médica y no ha hablado públicamente sobre los detalles del incidente. Su familia ha señalado que está concentrada en acompañarlo durante su recuperación física y emocional.

También se informó que su cuenta de TikTok fue suspendida después de la transmisión que provocó la intervención de las autoridades.

La situación ha generado una fuerte reacción en redes sociales, aunque sus familiares han pedido evitar especulaciones y comentarios crueles mientras el influencer atraviesa este momento.

Por ahora, los detalles conocidos provienen principalmente del reporte de las autoridades y de declaraciones de personas cercanas a Pérez Hilton. La información sobre la sobredosis aparece en el documento policial, mientras que el propio influencer no ha confirmado públicamente los detalles de lo ocurrido.

Perez Hilton Especial

La familia continúa enfocada en su recuperación y ha señalado que todavía queda un camino importante por delante.