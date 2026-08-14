"Nado 250 días al año": Julio Iglesias revela su secreto para sentirse joven a los 82 años

Aunque hace tiempo que Julio Iglesias redujo considerablemente sus apariciones públicas y su actividad sobre los escenarios, el cantante no parece dispuesto a quedarse quieto.

En una entrevista con Daily Mail, el intérprete explicó que el ejercicio sigue ocupando una parte importante de sus días. No habla de entrenamientos extremos ni de rutinas imposibles. Su fórmula es mucho más sencilla; moverse de manera constante.

Camino una hora al día, nado 250 días al año y hago ejercicios de equilibrio que me llevan una hora, contó.

La cifra que más llama la atención es la de la natación. Julio Iglesias asegura que nada alrededor de 250 días al año, una actividad que combina con caminatas diarias y ejercicios destinados a trabajar su equilibrio.

Para el cantante, mantenerse activo no es una costumbre reciente. Su relación con el ejercicio comenzó después de un episodio que cambió por completo su vida.

El accidente que cambió su vida

Antes de convertirse en una de las figuras más conocidas de la música en español, Julio Iglesias tenía otros planes. Durante su juventud fue portero en las categorías inferiores del Real Madrid y estudiaba Derecho.

Pero en 1963 sufrió un grave accidente automovilístico que le provocó lesiones importantes y lo obligó a pasar por una larga recuperación. Durante ese periodo recibió una guitarra con la intención de que ejercitara las manos.

Aquella etapa terminó llevándolo hacia la música. En 1968 ganó el Festival de la Canción de Benidorm con "La vida sigue igual" y comenzó una carrera que con el paso de los años lo convertiría en una estrella internacional.

Julio Iglesias Instagram

Por eso, para Iglesias, cuidar su cuerpo también está relacionado con la segunda oportunidad que tuvo después del accidente.

Lentejas, vino tinto y una alimentación sin excesos

El cantante también habló sobre lo que lleva a su mesa. Y aquí tampoco parece buscar fórmulas complicadas.

Entre sus alimentos habituales están las lentejas, un platillo que, según explicó, forma parte de su dieta desde hace mucho tiempo. La costumbre viene de su padre, quien era médico y le recomendó incluirlas en su alimentación.

Pero hay otro elemento que no parece dispuesto a abandonar: el vino tinto.

No como mucho. Bebo vino todas las noches. Me encanta el vino tinto, aseguró Iglesias, quien además contó que lleva décadas comprando vino y que algunas botellas adquiridas cuando era más joven aumentaron considerablemente su valor con los años.

Para él, la bebida también representa un momento de calma al final del día.

Julio Iglesias AFP

Madrugar y evitar los excesos

A su rutina de ejercicio y alimentación se suman otros hábitos. Julio Iglesias asegura que no fuma, procura evitar los excesos, se acuesta temprano y suele levantarse también temprano.

Más que una dieta estricta o un método secreto, el cantante apuesta por mantener ciertas costumbres durante muchos años. Caminar, nadar, trabajar el equilibrio y comer de manera sencilla forman parte de su día a día.

Y quizá ahí está lo que más llama la atención de su rutina: no se trata de una transformación reciente. Son hábitos que ha ido construyendo con el paso del tiempo.

De portero del Real Madrid a estrella mundial

La vida de Julio Iglesias dio un giro inesperado. El accidente terminó con sus planes de convertirse en futbolista, pero durante su recuperación descubrió la música.

Después de su triunfo en Benidorm, su carrera creció rápidamente y terminó cantando en distintos idiomas y escenarios alrededor del mundo. Con millones de discos vendidos, se convirtió en uno de los artistas españoles más exitosos de todos los tiempos.

También protagonizó duetos con figuras como Willie Nelson, Stevie Wonder, Diana Ross y Frank Sinatra.

Julio Iglesias Europa Press

A sus 82 años, el cantante mantiene una vida mucho más discreta que durante sus años de mayor exposición. Sin embargo, su rutina deja claro que sigue cuidando una de las cosas que considera más importantes: mantenerse en movimiento.

Así que, si alguien esperaba una fórmula complicada para explicar cómo Julio Iglesias conserva su energía, la respuesta parece bastante más sencilla: caminar, nadar, comer sin demasiados excesos, dormir temprano y, eso sí, no renunciar a una copa de vino tinto.