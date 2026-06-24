El partido del Mundial 2026 que nadie quiere ganar: una victoria podría ser el peor negocio del torneo

Hay partidos donde ganar es la única salida y hay otros donde el futbol llega a un lugar extraño en el que la victoria puede convertirse en un sentimiento poco festivo.

El Mundial 2026 está a punto de regalar uno de esos momentos en Kansas City. Austria y Argelia se enfrentarán por un lugar en la siguiente ronda, pero el premio no es tan sencillo como parece. El segundo puesto del Grupo J podría traer consigo un cruce más duro, mientras que terminar tercero podría abrir una ruta aparentemente más amable.

La Copa del Mundo creó un universo de situaciones con su nuevo formato de 48 selecciones. Por primera vez, un equipo podría mirar la tabla y descubrir que el camino más conveniente no siempre está arriba.

¿Por qué Austria y Argelia podrían preferir no ganar?

El problema nació con la expansión del torneo. La FIFA aumentó la Copa del Mundo de 32 a 48 equipos y modificó la estructura de clasificación. Ahora los 12 grupos tienen cuatro selecciones, avanzan los dos primeros lugares y también los ocho mejores terceros para formar una ronda de 32 equipos.

Australia venció a Jordania 3-1 IMAGN IMAGES via Reuters

La idea buscaba darle más oportunidades a selecciones de distintas regiones, pero también abrió una grieta inesperada en la lógica competitiva.

Argentina ya aseguró el primer lugar del Grupo J y espera rival. La pelea entre Austria y Argelia definirá quién termina segundo, pero esa posición no necesariamente representa una ventaja.

El equipo que finalice en segundo lugar enfrentará en la ronda eliminatoria al ganador del Grupo H, una selección que apunta a ser España. Mientras tanto, el tercero podría encontrar un cruce con un rival considerado menos complicado según las combinaciones actuales, con Estados Unidos como posible rival

En otras palabras, el premio de quedar arriba en la tabla podría ser recibir un castigo deportivo.

Ambas selecciones tienen tres puntos. Argelia perdió 3-0 con Argentina y venció 2-1 a Jordania, mientras que Austria derrotó 3-1 a Jordania y cayó 2-0 ante Argentina.

Amine Gouiri celebra un gol frente a Jordania. REUTERS

¿El Mundial ya vivió un partido similar?

La historia del futbol tiene memoria para este tipo de situaciones.

El antecedente más famoso ocurrió en el Mundial de España 1982, cuando Alemania Occidental y Austria llegaron al último partido de su grupo sabiendo que un triunfo alemán por diferencia mínima clasificaba a ambos.

Alemania marcó temprano y después el partido perdió intensidad. Los minutos avanzaron con ambos equipos conformes con el resultado, mientras los aficionados reaccionaban con molestia ante un encuentro que dejó de parecer una competencia.

Aquel duelo en Gijón quedó marcado como la “Desgracia de Gijón” y provocó cambios en los Mundiales. Desde entonces, los últimos partidos de cada grupo se disputan al mismo tiempo para evitar que dos selecciones puedan jugar conociendo exactamente qué resultado necesitan.

¿Por qué este caso tiene una conexión especial con Argelia?

La historia le añade un elemento más al partido de Kansas City.

En 1982, Argelia fue la selección que quedó eliminada por aquel resultado entre Alemania Occidental y Austria. Había derrotado a los alemanes en la primera jornada y estaba firmando uno de los mejores momentos de su historia, pero el cierre del grupo la dejó fuera.

Cuatro décadas después, el futbol vuelve a colocar a Argelia cerca de un escenario que recuerda aquella herida. La diferencia es que ahora no existe un acuerdo entre dos equipos ni un resultado pactado.

¿Puede repetirse una escena incómoda en el Mundial 2026?

La FIFA no quiere que los equipos administren partidos buscando una ventaja matemática y por eso el caso será observado con atención.

Austria y Argelia todavía tendrán que jugar, competir y buscar su clasificación. Pero la simple posibilidad de que una derrota o un tercer lugar pueda parecer atractivo muestra una consecuencia inesperada del nuevo Mundial.

En Kansas City no sólo estará en juego un boleto. También estará en disputa una de esas rarezas que solo aparecen cuando el futbol intenta crecer hasta convertirse en algo más grande.

Un torneo con más equipos, más partidos y más historias también puede crear preguntas que antes no existían.