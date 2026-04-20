Lupita TikTok lanza “Chiquitiboom” rumbo al Mundial de Futbol 

La influencer Lupita TikTok vuelve a dar de qué hablar, ahora por su nueva canción, un tema inspirado en el Mundial de Futbol 2026.

Lupita anunció el lanzamiento de “Chiquitiboom”, un proyecto que busca sumarse al ambiente mundialista. Incluso compartió un breve avance en el que aparece junto a otras personas portando la camiseta de la Selección Mexicana, lo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Foto: Captura de video.

El tema ya está disponible en la cuenta de “Tierra Propia News”, sencillo en el que también colaboran James Flores y Manuel Leos.

Pero más allá de este nuevo proyecto, Lupita TikTok no es ajena a la conversación digital.

¿Quién es Lupita TikTok?

Lupita es una creadora de contenido mexicana que se hizo viral en TikTok gracias a su estilo espontáneo, su forma directa de hablar y una personalidad que conectó de inmediato con el público.

Su popularidad creció cuando sus videos comenzaron a compartirse de forma masiva, ya fuera por lo genuino de sus ocurrencias o por la naturalidad con la que se muestra en redes. Con el tiempo, esto la llevó a colaborar con otros creadores y a aparecer en distintos espacios digitales.

Su contenido suele ser sencillo y cercano: comparte momentos de su vida diaria, opina sobre situaciones cotidianas y responde a sus seguidores, lo que la ha diferenciado de otros influencers con producciones más elaboradas.

Foto: Captura Instagram soylupitatiktokmx

Sin embargo, su vida personal también ha estado en el centro de la conversación. Uno de los momentos más delicados fue el relacionado con su bebé, cuyo caso generó gran preocupación en redes sociales y puso sobre la mesa el debate sobre su entorno y las condiciones en las que vive.

Su bebé nació en abril de 2025, pero a los pocos días tuvo que ser hospitalizada de emergencia debido a complicaciones de salud. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir distintas versiones sobre lo ocurrido: mientras personas cercanas señalaban posibles problemas médicos, en redes y algunos especialistas se hablaba de un posible descuido.

Lamentablemente, tras permanecer en estado crítico durante varias semanas, la bebé falleció, lo que provocó una ola de reacciones entre tristeza, indignación y debate.

En redes sociales, algunos usuarios han señalado una posible explotación por parte de personas cercanas que manejan su contenido, lo que ha abierto debate sobre si ella tiene control total de su carrera.

A esto se suma la preocupación de seguidores por su bienestar, así como críticas hacia ciertos videos que han sido considerados incómodos por parte del público. También ha sido blanco de burlas y memes, además de cuestionamientos por algunas colaboraciones con otros creadores.

En medio del lanzamiento de nuevos proyectos, Lupita TikTok se mantiene como una figura que no pasa desapercibida. Su historia refleja cómo la viralidad puede traer oportunidades, pero también una exposición constante a críticas, señalamientos y momentos personales difíciles.

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